Эксперт объяснил, почему старые модели общения перестали работать

Привычная модель коммуникации себя исчерпала, поскольку теперь аудитория стала требовать реакции на свои замечания. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

«На наших глазах произошла смена коммуникационной модели. Аудитория стала полноправным участником, соавтором. Раньше достаточно было выпустить официальное заявление или дать комментарий в СМИ, но теперь люди ждут вовлечения, они хотят видеть содержательные ответы на свои вопросы и реальные реакции на свои замечания», — заявила эксперт.

По ее словам, люди перестали реагировать на канцелярский язык, за которым не чувствуют живого собеседника. Она также отметила, что сейчас не должно быть запоздалой реакции.

«Если обсуждение разворачивается за часы, а официальный ответ приходит через дни, в публичном поле успевает сформироваться чужая интерпретация. И сделать что-то с этим, поправить, будет крайне сложно», — подчеркнула Аблец.

Специалист заявила, что меняются требования к государственным структурам, бизнесу и общественным организациям, которые взаимодействуют с аудиторией. В качестве примера она привела работу, которая сейчас ведется над профстандартом медиатехнолога.

«Раньше основными навыками считались умение писать тексты и выстраивать отношения со СМИ. Теперь же гораздо важнее понимать, как устроено медиаполе, и умение окружить свою целевую аудиторию коммуникацией, которая не просто информирует, но решает проблемы, дает разъяснения и трактовки, помогает ориентироваться. А это уже и про персонализацию коммуникаций, и про системный подход и к каналам, и к форматам, и про тонкие настройки обратной связи, и про работу с большими данными и технологиями», — заявила эксперт.

Аблец подчеркнула необходимость быть открытым и гибким, а также умение вовремя скорректировать свою позицию.

По мнению эксперта, эффективность коммуникации вырастает там, где аудитория становится участником процесса, поскольку люди видят, какое влияние имеют их запросы и критика. В качестве примеров Аблец привела региональные аккаунты, где ответы на обращения делают публичными, и проекты, где жителей вовлекают в обсуждение городских изменений до их утверждения.

По прогнозу эксперта, в ближайшие годы рынок труда в этой сфере продолжит трансформироваться.