Специалист рассказал о влиянии «родовых программ» на отношения

Поведение человека часто определяется взаимодействием в семье.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.

«В отношениях огромное значение имеет наше бессознательное. Надо осознавать, что серьёзные отношения — это часть наших родовых сценариев. У каждого из партнёров была своя родственная семья, в которой ребёнок воспитывался. Мы видели, какие отношения были между родителями, как решались конфликты, кто был главный, были ли измены, вся эта информация приносится в наши текущие отношения. Весь этот пласт родовых программ будет влиять, это работа бессознательного. У наших родителей и прочих значимых родственников мы подсмотрели как хорошее, так и плохое. Плохое, как травма, всегда стремится проявиться и реализоваться. Поэтому, если вы подсмотрели что-то деструктивное у родителей, то эта деструкция бессознательно и воспроизводится в текущих отношениях. Поэтому, когда человек хочет, чтобы у него всё было хорошо в отношениях, а ведёт себя так, что становится плохо. То, что мы имеем в отношениях — это действие наших странных неосознанных желаний. Это программы, которые мы несём, которые нами управляют. Поэтому, если в отношениях что-то идёт не так, то, возможно, наши личные отношения должны быть отстроены от бессознательного сценария. Работа с бессознательным происходит с помощью психолога».

