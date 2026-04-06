Психолог рассказал, как научиться контролировать эмоции

Каждый человек по-своему справляется с яркими эмоциями: кто-то выплескивает их на окружающих, а кому-то легче пережить их в себе. Клинический психолог Елена Кузнецова рассказала, как избавиться от гнетущих переживаний при помощи саногенного мышления.

«Жить в состоянии стресса, неопределенности и "срыва надежд" — такова реальность современного человека. Однако страдать от этого не обязательно. Саногенное мышление — это оздоравливающий метод», — рассказала эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам психолога, методика помогает принять осознанный выбор: быть счастливым или несчастным.

Саногенное мышление не предполагает долгой работы. Кузнецова рассказала, что способ подходит для проживания острых эмоций здесь и сейчас.

Метод применяют при помощи игры, в основе которой карты с патогенными стереотипами. Участники «покера» проговаривают свои ассоциации, это помогает им лучше понять ту или иную эмоцию.

Психолог подчеркнула, что эмоции всегда являются результатом конкретных мыслей. Чтобы легче пережить обиду, стыд или вину, сначала нужно погасить эмоцию.

Прокрастинация и лень — два похожих состояния. Как научиться их отличать, рассказала психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова журналистам «Вечерней Москвы».