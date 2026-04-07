Психологи выяснили, почему люди испытывают злорадство
Психологи давно описывают явление, которое в немецком языке называется «шаденфройде» — по сути, это то, что по-русски мы называем злорадством, то есть тихое удовольствие от чужих неудач. Новая работа, опубликованная в Cognition and Emotion, показывает: эта реакция не только осознается, но и проявляется на уровне микродвижений лица — еще до того, как человек успевает себя проконтролировать.
Эксперимент с «наказанием»
Команда Каролины Дидух-Хазар из Университета Вюрцбурга решила проверить, что именно запускает это чувство. Участников посадили за компьютерную игру на скорость реакции. Они думали, что соревнуются с другими студентами, но на деле исходы раундов задавала программа.
Проигравший получал неприятный шум в наушниках. При этом «соперники» вели себя по-разному: одни — агрессивно и провокационно, другие — спокойно. После каждого раунда участник видел короткое видео с реакцией оппонента на «наказание» — от явной боли до нейтрального лица.
Как измеряли эмоции
Чтобы не полагаться только на слова, исследователи использовали лицевую электромиографию. Это метод, при котором датчики фиксируют слабые электрические сигналы в мышцах лица. Он позволяет уловить даже едва заметную улыбку или нахмуренные брови — то, что человек обычно не замечает и не контролирует.
Настоящая улыбка, связанная с удовольствием, включает работу щек и области вокруг глаз. А вот напряженные брови чаще сигнализируют о тревоге или сочувствии.
Что показали результаты
Реакции участников резко зависели от поведения соперника:
- если агрессивный оппонент демонстрировал боль, у наблюдателей активировались мышцы, характерные для искренней улыбки.
- если тот же человек оставался внешне спокойным, улыбка не появлялась — одной победы было недостаточно.
- когда страдал «доброжелательный» соперник, участники, наоборот, хмурились, что указывает на сопереживание.
Иначе говоря, ключевой фактор — не сам факт боли, а то, воспринимается ли человек как «злодей».
Почему это происходит
Такая реакция, по мнению авторов, связана с чувством справедливости. Наблюдение за страданиями обидчика словно «восстанавливает баланс». Это может снижать ощущение собственной уязвимости и возвращать чувство контроля. Другими словами, реакция связана не с реальной справедливостью, а с ощущением заслуженности наказания.
В конкурентных ситуациях эффект усиливается. Когда выигрыш одного автоматически означает проигрыш другого, эмпатия снижается, а склонность к злорадству растет.
Что это значит
Работа показывает: нам не обязательно лично мстить, чтобы почувствовать удовлетворение — достаточно увидеть, как «наказание» происходит само. Это объясняет, почему людям так откликаются истории о «карме» и возмездии.
Но вывод не универсален. Реакция зависит от контекста, личного опыта и того, считаем ли мы человека виноватым. Без этого триггера чужая боль по-прежнему вызывает скорее сочувствие, чем радость.