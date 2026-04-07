Почему люди испытывают злорадство

Психологи давно описывают явление, которое в немецком языке называется «шаденфройде» — по сути, это то, что по-русски мы называем злорадством, то есть тихое удовольствие от чужих неудач. Новая работа, опубликованная в Cognition and Emotion, показывает: эта реакция не только осознается, но и проявляется на уровне микродвижений лица — еще до того, как человек успевает себя проконтролировать.

Эксперимент с «наказанием»

Команда Каролины Дидух-Хазар из Университета Вюрцбурга решила проверить, что именно запускает это чувство. Участников посадили за компьютерную игру на скорость реакции. Они думали, что соревнуются с другими студентами, но на деле исходы раундов задавала программа.

Проигравший получал неприятный шум в наушниках. При этом «соперники» вели себя по-разному: одни — агрессивно и провокационно, другие — спокойно. После каждого раунда участник видел короткое видео с реакцией оппонента на «наказание» — от явной боли до нейтрального лица.

Как измеряли эмоции

Чтобы не полагаться только на слова, исследователи использовали лицевую электромиографию. Это метод, при котором датчики фиксируют слабые электрические сигналы в мышцах лица. Он позволяет уловить даже едва заметную улыбку или нахмуренные брови — то, что человек обычно не замечает и не контролирует.

Настоящая улыбка, связанная с удовольствием, включает работу щек и области вокруг глаз. А вот напряженные брови чаще сигнализируют о тревоге или сочувствии.

Что показали результаты

Реакции участников резко зависели от поведения соперника:

если агрессивный оппонент демонстрировал боль, у наблюдателей активировались мышцы, характерные для искренней улыбки.

если тот же человек оставался внешне спокойным, улыбка не появлялась — одной победы было недостаточно.

когда страдал «доброжелательный» соперник, участники, наоборот, хмурились, что указывает на сопереживание.

Иначе говоря, ключевой фактор — не сам факт боли, а то, воспринимается ли человек как «злодей».

Почему это происходит

Такая реакция, по мнению авторов, связана с чувством справедливости. Наблюдение за страданиями обидчика словно «восстанавливает баланс». Это может снижать ощущение собственной уязвимости и возвращать чувство контроля. Другими словами, реакция связана не с реальной справедливостью, а с ощущением заслуженности наказания.

В конкурентных ситуациях эффект усиливается. Когда выигрыш одного автоматически означает проигрыш другого, эмпатия снижается, а склонность к злорадству растет.

Что это значит

Работа показывает: нам не обязательно лично мстить, чтобы почувствовать удовлетворение — достаточно увидеть, как «наказание» происходит само. Это объясняет, почему людям так откликаются истории о «карме» и возмездии.

Но вывод не универсален. Реакция зависит от контекста, личного опыта и того, считаем ли мы человека виноватым. Без этого триггера чужая боль по-прежнему вызывает скорее сочувствие, чем радость.