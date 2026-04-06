Психолог ответил, почему человек может не помнить свое детство

Многие взрослые удивляются, обнаружив, что практически ничего не помнят о своем детстве. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Ильи Ахмедова, почему такое случается и что делать, если хочется восстановить забытые моменты.

Как рассказал специалист, отсутствие воспоминаний о детстве — довольно распространенное явление и не всегда говорит о патологии.

«Частично это связано с так называемой детской амнезией: до шести-семи лет мозг еще не полностью сформирован для хранения автобиографической памяти, поэтому многие события просто не закрепляются. Но если человек почти ничего не помнит и из более позднего детства, особенно эмоционально значимые моменты, это может быть признаком психологической защиты», — пояснил Ахмедов.

По его словам, чаще всего память «отсекается», когда детство было небезопасным — с постоянным стрессом, страхом, эмоциональным или физическим насилием, нестабильными взрослыми.

«Психика в таких условиях выбирает выживание, а не запоминание, и вытеснение становится способом защитить человека от перегруза. Это не осознанный процесс и не слабость, а адаптивная реакция», — объяснил психолог.

Иногда память фрагментируется, и остаются отдельные обрывки или преимущественно негативные эпизоды, потому что именно они были наиболее эмоционально заряженным, отметил специалист.

«Если из детства вспоминается в основном негатив, это тоже «не ок». Это отражение эмоционального опыта, а не искажение памяти. Задача взрослого человека — не обязательно вспомнить все, а понять, как прошлый опыт влияет на жизнь сейчас, и научиться жить с этим более устойчиво и бережно к себе», — считает психолог.

По его мнению, самостоятельно пытаться вспоминать свое детство может быть опасно для психологического состояния человека.

«Пытаться "разблокировать" воспоминания специально не рекомендуется без запроса и поддержки специалиста. Возвращение вытесненного материала может быть болезненным и дестабилизирующим, особенно если человек не готов с ним справляться. В терапии работа идет не столько с восстановлением фактов, сколько с последствиями: тревожностью, сложностями в отношениях, самооценкой», — заключил собеседник «ВМ».

