Эксперт объяснил, как мужчине просто произвести впечатление на свидании

Эксперт по этикету Джо Хейс назвала неочевидное действие мужчины на свидании, улучшающее мнение спутницы о нем. Интервью с ней публикует New York Post (NYP).

© Lenta.ru

По словам собеседницы издания, когда пара идет в ресторан, бар или кафе, важно, чтобы мужчина предлагал женщине сесть на лучшее место за столом. Специалистка приравняла это действие к базовым правилам этикета, таким как отодвинуть стул или придержать дверь.

«Это еще одно проявление заботы и уважения для девушек», — пояснила она.

