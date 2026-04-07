Мужчины рассказали о самых неловких инцидентах во время секса

Пользователи Reddit вспомнили о самых неловких и смешных случаях, произошедших с ними во время секса. Своими историями они поделились в разделе AskReddit.

© Lenta.ru

Один мужчина рассказал, как его жена однажды чихнула во время секса

«Моя жена однажды чихнула, когда я был внутри нее. Меня буквально выбросило наружу. Было ужасно больно, но мы до сих пор над этим смеемся», – PhlysportsPhan, пользователь Reddit

Другой пользователь отметил, что забавный инцидент произошел, когда он занимался сексом в палатке.

«Некоторые еще не спали, но мы были в моей палатке и вели себя очень тихо. Однако меня подвел фонарик: он создавал гигантский силуэт пениса на палатке, который было видно с улицы. После того, как мы закончили и вернулись к друзьям, все смеялись надо мной. Тогда я чувствовал себя ужасно из-за случившегося, но теперь понимаю, что это забавно», – FakeJackNicholson, пользователь Reddit

По словам еще одного участника обсуждения, для него самым неловким моментом обернулась просьба девушки сказать что-нибудь сексуальное.

«Однажды девушка попросила меня сказать что-нибудь грязное в постели. Мне было 18 лет, я понятия не имел, что прозвучит сексуально. Тогда запаниковал и назвал ее дешевой уличной проституткой. Она взорвалась от смеха, а я до сих пор чувствую неловкость, когда думаю об этом», – SneakyKillz, пользователь Reddit

