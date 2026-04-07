Как понять, что мужчина окажется плохим мужем и отцом

Психолог Ольга Романив заявила, что мужчина, который остро реагирует даже на мелкие неудачи, вряд ли станет хорошим отцом.

По словам специалиста, влюбленность часто скрывает недостатки партнера, но есть такие особенности поведения, на которые важно обратить внимание еще до свадьбы. Так на что именно стоит смотреть?

Например, на то, умеет ли мужчина достойно проигрывать. Понаблюдайте, как он ведет себя в мелких неприятных ситуациях: в дорожной пробке, после проигрыша в настольной игре или после замечания на работе. Если в ответ каждый раз идет вспышка злости или начинается поиск виноватых, то это не просто черта характера, а устойчивая модель поведения. И дети будут сталкиваться с этим ежедневно, отметила Романив в беседе с NEWS.ru.

Она также подчеркнула, что чрезмерная опека со стороны матери мужчины – еще один тревожный сигнал. Если взрослый человек не знает, где у него лежат документы, или звонит маме, чтобы спросить, как сварить гречку, то в браке роль матери, скорее всего, автоматически достанется жене. Еще один важный момент – если он обесценивает чужие чувства.

Если ваши переживания регулярно получают такой ответ, задумайтесь: как он будет говорить с ребенком, которому страшно или обидно? Он не интересуется вашей жизнью. Не спрашивает, как прошел день, не помнит, что вас волновало неделю назад, не вникает в ваши отношения с подругами или работой, – отметила эксперт.

Как подытожила Романив, именно эмоционального участия в отношениях потом особенно не хватает детям.