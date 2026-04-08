Специалист развеял распространенное заблуждение о сексе и прелюдии

Клинический сексолог Лоуренс Сигел развеял распространенное заблуждение о сексе и прелюдии. Его слова приводит HuffPost.

© Lenta.ru

По словам сексолога, многие люди воспринимают интимную жизнь исключительно как половой акт, хотя на самом деле она включает гораздо больше форм взаимодействия. Он также отметил, что так называемая прелюдия часто воспринимается лишь как подготовка к сексу, хотя на самом деле она может быть самостоятельной и полноценной частью близости.

Эксперт отметил, что формы физического контакта без проникновения могут усиливать эмоциональную связь и приносить удовольствие.

«Они могут включать любые способы прикосновения, облизывания, поглаживания, стимуляции и возбуждения самого большого органа в нашем теле — кожи», — подчеркнул Сигел.

По его мнению, такие практики помогают партнерам лучше понимать друг друга и выходить за рамки привычных представлений.

