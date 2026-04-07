Важен ли высокий IQ для понимания эмоций и поведения других

Насколько хорошо мы «считываем» других людей — вопрос не только интуиции. Новое исследование немецких психологов, опубликованное в журнале Intelligence, показывает: высокий интеллект действительно помогает точнее оценивать умственные способности окружающих. Но не он один играет роль.

Как проверяли «социальный радар»

Группа под руководством Кристоф Хайне пригласила 198 человек. Большинство — студенты, средний возраст около 29 лет. Участникам показывали короткие видеоролики с незнакомыми людьми. Те выполняли простые задания: читали текст, объясняли понятия вроде симметрии или рассказывали о личном опыте.

После каждого видео зрители выставляли оценку интеллекту героя по пятибалльной шкале. При этом «реальный» уровень интеллекта людей на видео был заранее измерен с помощью стандартных тестов. Те же тесты прошли и сами участники, вместе с опросниками на эмпатию, эмоциональное восприятие и удовлетворенность жизнью.

Кто оказался точнее

Разброс результатов оказался заметным. Одни участники почти безошибочно угадывали уровень интеллекта других людей, другие — постоянно промахивались.

Главная закономерность подтвердилась: люди с более высоким IQ в среднем точнее оценивают интеллект и эмоции других. Но важным оказался и другой фактор — способность распознавать эмоции. Те, кто лучше улавливает мимику, интонации и настроение собеседника, также чаще давали точные оценки.

Интересная деталь: более довольные своей жизнью участники тоже демонстрировали лучшую точность. Это косвенно указывает на связь между психологическим благополучием и качеством социальных суждений.

На что мы на самом деле опираемся

Исследователи попытались понять, как именно формируется это впечатление. Выяснилось, что «хорошие оценщики» обращают внимание не на абстрактные ощущения, а на конкретные сигналы. В первую очередь — на ясность речи, словарный запас и то, насколько логично человек строит мысли.

Проще говоря, мозг быстро собирает «улики» из речи и поведения, а затем выдает приблизительную оценку.

Некоторые ожидания не оправдались. Пол, уровень эмпатии, открытость новому опыту и социальная любознательность не сделали людей более точными в оценках. Это важно, потому что часто именно эти качества считают ключевыми для понимания других.

«Эти результаты подчеркивают важность когнитивных и социально-эмоциональных способностей воспринимающих людей в социальной оценке и подтверждают идею о том, что умение хорошо оценивать интеллект связано с психологической адаптацией», — заключили авторы исследования.

Что это значит в реальной жизни

Исследование не утверждает, что высокий IQ автоматически делает человека «лучшим знатоком людей». Скорее, речь о вероятности. Интеллект дает хорошее преимущество, но работает в связке с эмоциональной чувствительностью и общим состоянием человека.

Иначе говоря, чтобы понимать других, мало быть просто умным. Нужно еще уметь замечать детали — и не игнорировать их.