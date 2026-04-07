Девушка рассказала о неловком свидании с 28-летним девственником

Пожелавшая остаться анонимной девушка поделилась историей о неловком свидании с 28-летним мужчиной по имени Том, который только спустя неделю после секса признался, что был девственником. О встрече она рассказала в беседе с Metro.

По словам девушки, она познакомилась с Томом в дейтинговом приложении и после свидания пригласила его домой. Там она достала несколько презервативов и передала парню, однако тот не сразу смог понять, как открыть средство защиты, уронил один презерватив и смог надеть только второй.

Девушка легла на партнера, но почувствовала, что он направляет пенис не в ее вагину.

«"Извини", — пробормотал он, осознавая, что натворил, попробовал снова и снова, и оба раза попал не туда. Я предложила миссионерскую позу, у нас был очень быстрый и разочаровавший меня секс, а затем он плюхнулся рядом со мной на кровать и счастливо захрапел», — отметила девушка.

Через час мужчина ушел, а несколько недель спустя прислал сообщение, указав неожиданную причину своей неопытности — он был девственником.

«Если бы он сказал мне, что это у него в первый раз, мы бы двигались медленнее; я была бы мягче и определенно помогла бы ему понять, что делать. Стыд и смущение, которые он испытывал, расстроили меня, и я пожалела, что не могла сделать его первый раз намного приятнее», — добавила она.

Автор вежливо отклонила приглашение мужчины встретиться во второй раз, но подчеркнула, что не держит на него обиду и надеется, что впредь у него будет много отличного секса.

«Если бы мужчины открыто общались в постели, каждый их секс был бы великолепным. Они знали бы, что нужно их партнерше, и, в свою очередь, могли бы объяснить, что хотели бы испытать сами», — уверена она.

