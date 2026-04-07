В каких случаях внутренний монолог может быть вреден

Семейный психолог Анастасия Кардиакос объяснила, что внутренний диалог — это нормально и необходимо для планирования и рефлексии. Здоровый внутренний критик помогает исправлять ошибки, а больной — уничтожает самооценку.

© runews24.ru

Многие люди беспокоятся, что постоянные споры с собой — признак отклонения. Однако семейный психолог Анастасия Кардиакос подчеркнула, что внутренний монолог необходим для планирования, выбора и рефлексии. Проблема, по её словам, в том, кто главный в голове и куда ведут разговоры — к решению или саморазрушению.

в беседе с «Радио 1» он отметила, что нормальный диалог выражается фразами «мне нужно», «я думаю», спорами «остаться или уйти». Это помогает осмысливать реальность. Тревожный сигнал – часами пережёвывать одно и то же без сдвига. Если мысли звучат маминым или учительским голосом, но вы понимаете, что это вы сами, – всё в порядке. А вот чужой голос, комментирующий каждое действие или отдающий приказы, требует визита к психиатру.

Здоровый критик говорит: «Здесь можно аккуратнее». Больной критик утверждает: «Ты никчёмный», «Вечно у тебя все через одно место». Если после монологов падает самооценка, растут стыд и вина – это самонаказание. Поддерживающий голос («Тебе тяжело, давай отдохнем») снижает тревогу, его можно тренировать. Диалог частей («одна часть хочет, другая боится») нормален, но годами топтаться на месте – повод проверить тревогу или депрессию.

