Психолог рассказал, как быстро избавиться от обиды

В отличие от многолетнего психоанализа, техника работает как «скорая помощь»: эмоции предлагают сначала угасить дыханием или движением, а затем разобрать по деталям. Для тренировки разработаны трансформационные игры «Саногенный покер» и «Саногенная бродилка».

Клинический психолог Елена Кузнецова заявила, что страдать от стресса и неопределенности не обязательно. На IV Международной конференции в столице она представила метод самоконтроля под названием саногенное мышление. По словам специалиста, это оздоравливающий подход, который формирует здоровую философию обыденной жизни. В отличие от классического психоанализа, растягивающегося на годы, техника работает как скорая помощь: достаточно скорректировать привычки ума.

В беседе с «Радио 1» Кузнецова пояснила, что эмоции – это результат конкретных умственных операций, а не неуправляемая стихия. Чтобы убрать негативный заряд, нужно сначала угасить чувство (дыханием или движением), а затем разобрать его по деталям, как конструктор.

Для тренировки навыка центр разработал трансформационные игры «Саногенный покер» и «Саногенная бродилка». В основе покера – карты с патогенными стереотипами и мудрыми установками. Игра помогает пережить обиду, вину, стыд и ревность неглубоко и ненадолго. Выбор, по утверждению психолога, остаётся за человеком: быть здоровым и счастливым или несчастным и больным.

