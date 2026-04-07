Психотерапевт рассказал, почему не всегда получается выработать привычку

Психотерапевт Аглая Датешидзе рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», почему не всегда получается выработать привычку. Она не становится автоматической, когда нейронная цепочка так и не замкнулась в полноценную петлю «триггер — действие — награда».

«Причин может быть несколько. Первая — конфликт ценностей: привычка навязана извне, служит "идеальному образу себя", а не реальной потребности. Вторая — отсутствие устойчивого триггера: действие не привязано к существующему ритуалу, каждый раз приходится заново запускать волевой контроль. Третья — недостаточная или отсроченная награда: мозг не получает подкрепления здесь и сейчас», — сказала эксперт.

Исправить это можно, пересмотрев значимость привычки, найдя внутреннюю мотивацию и снизив порог входа до микропривычки.