Стало известно, у кого выше риск стать хикикомори

Экстремальная социальная изоляция, известная под японским термином «хикикомори», перестала быть феноменом только лишь Страны восходящего солнца. По оценкам экспертов, сегодня до 8% населения планеты склонны к преднамеренному уходу из общества. Международная группа ученых под руководством профессора Танера Артана из Стамбульского университета опубликовала в BMC Psychology исследование, которое раскрывает ключевой механизм этого процесса: роль «психологического щита» в борьбе с депрессией.

© Naukatv.ru

Если в 1990-х хикикомори считались сугубо японской культурной особенностью, то современные данные рисуют иную картину. Структурные изменения в обществе — экономическая нестабильность, колоссальное давление в образовательной среде и нормализация цифрового общения — сделали людей в возрасте от 18 до 34 лет крайне уязвимыми. Ожидание успеха становится непосильным бременем, и уход в комнату на полгода и дольше становится для многих формой самозащиты от разочарований.

Мост между грустью и затворничеством

Исследование, в котором приняли участие 776 молодых жителей Турции, подтвердило прямую связь между депрессией и изоляцией. Депрессивные состояния истощают физическую энергию и убивают мотивацию к общению.

Однако ученые обнаружили важнейшее промежуточное звено — психологическую устойчивость (resilience). Это внутренняя способность человека адаптироваться к стрессу и восстанавливаться после неудач.

Математическое моделирование показало: депрессия не ведет к изоляции напрямую. Она действует коварнее — постепенно «вымывает» психологическую устойчивость. Когда этот внутренний механизм защиты рушится, человек закрывает дверь перед миром. Если же индивид сохраняет высокий уровень гибкости и уверенности, связь между симптомами депрессии и хроническим затворничеством разрывается.

Экономический контекст

Ученые подчеркивают, что в странах с высоким уровнем безработицы среди молодежи, таких как Турция, риск возрастает. Необходимость долго жить с родителями из-за финансовых трудностей ограничивает личное пространство и откладывает обретение независимости. Сочетание этих факторов с психологической уязвимостью создает «идеальный шторм» для бегства от реальности.

Результаты исследования указывают на необходимость нового подхода к лечению. Терапия должна быть направлена не только на подавление симптомов депрессии, но и на активное укрепление эмоциональных навыков преодоления трудностей. Терапия и общественные программы, развивающие стрессоустойчивость, могут не дать депрессивным мыслям перерасти в многолетнее одиночество. Работа ученых дает четкий сигнал: спасение от изоляции лежит в развитии гибкости ума и способности держать удар в быстро меняющемся мире.