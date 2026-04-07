Найдена черта, объединяющая лица, которые мы видим на предметах

Человек — великий мастер видеть лица где угодно: на сумке, в телевизионных помехах, на поджаренном тосте. Это явление настолько распространено, что для него даже придумали термин — «лицевая парейдолия».

В Школе психологии Университета Нового Южного Уэльса провели исследование этого феномена. Результаты вышли в журнале Royal Society Open Science.

Исследование включало два эксперимента с участием около 70 добровольцев. В первом им показывали фото сумки — и в нем они неизменно видели молодое, счастливое, улыбающееся лицо.

Во втором эксперименте испытуемые рассматривали искусственно сгенерированный статичный или движущийся визуальный шум. И в этом случае результаты оказались куда разнообразнее — и интереснее.

«Будда, ангелы, демоны, драконы. Поразительно, как такой простой стимул, по сути — просто шум, может давать настолько разнообразные реакции. И это действительно удивительно — то, что мы там видим, ведь в стимуле с шумом нет ничего, кроме шума. Там на самом деле ничего нет», — уверяет первый автор исследования Линдси Петерсон.

Во втором эксперименте исследователи добавили вертикальную симметрию — едва уловимую структурную подсказку, которая отдаленно напоминает расположение черт человеческого лица. Даже такого намека на порядок оказалось достаточно, чтобы изменить восприятие: на этих изображениях участники чаще видели злые лица.

«Как будто в нашем мозге сохранен некий шаблон: каким должно быть лицо — и оно выглядит как мужское», — говорит исследовательница.

Ее работа — не первая, выявившая эту тенденцию. Более того, выдвинуто несколько объясняющих ее гипотез, включая влияние социальных и культурных стереотипов.

«Склонность видеть лица как мужские сохраняется у разных поколений и проявляется уже у детей четырех лет, что говорит о ее врожденном характере», — отмечает психолог.

По ее словам, интереснее другое: почему больше 21% тех, кто разглядел в шуме лицо (в динамическом — 28,9%), расценили его как злое? По ее мнению, здесь может действовать эволюционный механизм: что-то неясное лучше по умолчанию расценить как угрозу, чем потом пожалеть.

Это исследование раскрывает особенности обработки мозгом информации в условиях ее неоднозначности: сначала он видит лицо, а вопросы задает потом. Понять, почему мы это делаем, гораздо сложнее. Ясно одно — предрасположенность видеть лица там, где их нет, означает, что способность узнавать лица была исключительно важна для наших предков и остается таковой по сей день.

В будущих исследованиях ученые планируют выяснить, как меняются эти искажения в разных условиях, в том числе — влияют ли на пол/возраст/выражение кажущегося лица такие факторы, как степень детализации изображения или его движение.