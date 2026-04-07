Ученые выяснили, почему тревожные люди чаще «залипают» в соцсетях

Молодые люди с социальной тревожностью чаще попадают в зависимость от соцсетей — к такому выводу пришли исследователи под руководством Рэндольфа Ч.Х. Чана и Маркуса Шенгкая Лама из Китайского университета Гонконга. Работа опубликована в журнале Addictive Behaviors.

© Телеканал «Наука»

Речь не о формальном диагнозе — «зависимость от соцсетей» пока не признана психическим расстройством. Но поведенческий паттерн хорошо знаком: человек постоянно тянется к телефону, прокручивает ленту и не может остановиться, даже если это мешает учебе, работе и нормальной жизни.

Почему именно молодые

Наиболее уязвимый период — примерно от 18 до 25 лет. Это время, когда человек формирует свою идентичность, выстраивает отношения и особенно чувствителен к мнению окружающих.

Если к этому добавляется социальная тревожность — постоянный страх оценки и осуждения — живое общение начинает утомлять. Соцсети в этом случае выглядят безопасной альтернативой. Там можно наблюдать со стороны, не вступая в прямой контакт и не рискуя быть отвергнутым.

Проблема в том, что такая «защита» работает недолго. Она снижает стресс здесь и сейчас, но постепенно закрепляет избегание реального общения.

Главный механизм — сравнение

Исследование показало, что ключевую роль играет привычка сравнивать себя с другими. Лента соцсетей — это поток отобранных, часто приукрашенных моментов жизни. На этом фоне человек начинает оценивать себя через чужие достижения, внешность или популярность.

Есть два сценария. Сравнение с более успешными вызывает чувство неполноценности и желание «дотянуться». Сравнение с теми, кому хуже, наоборот, дает краткий прилив уверенности. Оба варианта удерживают человека в ленте — он снова и снова ищет ответы на вопрос «где я в этой иерархии».

Как это проверяли

В исследовании участвовали 330 молодых людей, в основном студенты. Через три месяца 243 из них прошли повторное обследование.

Ученые оценивали уровень социальной тревожности, склонность к онлайн-сравнениям и признаки проблемного использования интернета. Затем с помощью статистических моделей проверяли, что из этого запускает цепочку изменений.

Лучше всего данные объясняла схема, где все начинается с тревожности. Она усиливает сравнение себя с другими в сети, а уже это ведет к зависимому поведению.

Что показали результаты

Около 30% участников изначально находились в зоне высокого риска цифровой зависимости.

За три месяца у тех, кто сильнее боялся социальных контактов, заметно выросло вовлечение в соцсети. При этом именно частое сравнение себя с другими объясняло, как возникает эта зависимость.

Фактически формируется замкнутый круг. Человек избегает общения, уходит в онлайн, пытается разобраться в своем «социальном статусе», застревает в сравнении — и еще глубже погружается в цифровую среду.

Интересная деталь: у женщин эта цепочка прослеживалась особенно четко. У мужчин такой зависимости в данных не обнаружили, но авторы уточняют, что выборка могла быть слишком маленькой для уверенных выводов.

Психологи рекомендуют обращать внимание не только на тревожность, но и на цифровые привычки пациентов — особенно на склонность к постоянному сравнению. Бесконечные ленты и системы социальных «оценок» усиливают уязвимость пользователей. Изменение этих механик может напрямую влиять на психическое здоровье.