Эксперт рассказал, как накопления влияют на психику

Генеральный директор НПФ «Социум» Оксана Иванова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как накопления влияют на психику. Она отметила, что сам факт наличия сбережений меняет психологическое состояние человека.

«Люди, которые откладывают хотя бы понемногу, чувствуют себя энергичнее, крепче спят, больше верят в будущее и в целом удовлетворены жизнью чаще, чем те, кто не копит вовсе. Причём этот эффект сильнее всего проявляется у людей с невысокими доходами. Они не столько стремятся стать богатыми, сколько стремятся к ощущению контроля и прогресса», — объяснила эксперт.

Осокина рекомендовала настроить автоматические отчисления на накопительный счёт. Когда деньги уходят «сами», вы перестаёте каждый раз торговаться с собой и тратите энергию не на тревогу, а на жизнь.