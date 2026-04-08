Эксперт рассказал, как накопления влияют на психику

$78.7591.03

Эксперт рассказала, как накопления влияют на психику

Чемпионат.com

Генеральный директор НПФ «Социум» Оксана Иванова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как накопления влияют на психику. Она отметила, что сам факт наличия сбережений меняет психологическое состояние человека.

© Чемпионат

«Люди, которые откладывают хотя бы понемногу, чувствуют себя энергичнее, крепче спят, больше верят в будущее и в целом удовлетворены жизнью чаще, чем те, кто не копит вовсе. Причём этот эффект сильнее всего проявляется у людей с невысокими доходами. Они не столько стремятся стать богатыми, сколько стремятся к ощущению контроля и прогресса», — объяснила эксперт.

Осокина рекомендовала настроить автоматические отчисления на накопительный счёт. Когда деньги уходят «сами», вы перестаёте каждый раз торговаться с собой и тратите энергию не на тревогу, а на жизнь.