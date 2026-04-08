А надо влюбиться: что делать, если достойных претендентов вокруг нет

Иногда так бывает: жизнь выстроена, ритм найден, с собой — в целом договоренность, а вот любви в этом уравнении нет. И не потому, что не время или не готова, а потому что вокруг — будто пустота. Нет тех, кто цепляет, нет тех, в кого хочется глядеться, как в зеркало. Или хотя бы смотреть чуть дольше обычного.

В такие моменты возникают мысли, что все хорошие уже заняты или, банально, «не судьба». Но правда в том, что любовь редко приходит туда, где ее ждут в застывшем положении. Она появляется там, где есть движение — внутреннее и внешнее. Психолог Радмила Бакирова рассказала, как поменять ситуацию и найти, наконец, того самого.

Сменить декорации, а не ожидания

Если вокруг никого нет, часто это не про мир, а про повторяющийся маршрут. Одни и те же места, лица, сценарии.

«Новые люди появляются там, где меняется среда: другие занятия, новые пространства, неожиданные форматы. Курсы, поездки, даже смена привычного кафе — это не мелочи, а точки входа в другую реальность. Любовь вообще редко приходит по привычному адресу — ей бывает нужно, чтобы дверь открылась в другом месте. Чтобы познакомиться, кстати, с человеком, который 20 лет жил в соседнем подъезде, такая вот бывает ирония», — утверждает эксперт.

Перестать искать идеальное совпадение

Идея, что избранник должен быть таким-то, звучит логично, но на практике сужает поле почти до нуля. Интерес часто рождается не из соответствия списку, а из нюанса: взгляда, интонации, странной шутки, над которой вы заливисто рассмеялись. Когда требования становятся мягче, появляется пространство для живого контакта — а не для сравнения с воображаемым эталоном.

Разрешить себе интерес, а не сразу любовь

Есть привычка ждать мгновенной искры — будто без нее нет смысла продолжать.

«Но иногда чувство растет постепенно, не как вспышка, а как медленно включающийся свет. Если дать себе право на простой интерес, без давления, что это непременно должно быть оно, можно заметить гораздо больше», — подчеркивает психолог.

Проверить собственную закрытость

Иногда дело не в том, что вокруг персонажи «ни на жизнь, ни на смерть, ни на несколько фраз», а в том, что внутренняя система распознавания свой-чужой уже дефолтом настроена на «не подходит». Это может быть незаметная защита после прошлого опыта, усталость или просто привычка быть одной. Значит, нужно разбираться с собственными установками — и убирать то, что мешает раскрываться.

Сделать жизнь насыщенной без партнера

Парадоксально, но любовь чаще приходит туда, где и без нее уже куда как неплохо. Когда есть интерес к жизни, свои ритуалы, удовольствие от простых вещей — появляется та самая притягательность, которую невозможно сконструировать искусственно. И тогда встреча становится не спасением от пустоты, а красивым продолжением уже наполненной жизни.