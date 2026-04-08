Перечислены способы расширить личную зону комфорта

Для этого стоит попробовать что-то новое в еде или искусстве.

Такая практика поможет развить гибкость мышления, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Юлия Куликова-Цай.

«Мы не выходим из зоны комфорта, мы её расширяем. Зона комфорта — это наш островок безопасности, пространство для восстановления. Мы из маленького островка делаем пространство побольше, начинаем приглашать в него близких нам людей. Мы расширяем нашу зону комфорта для того, чтобы нам было комфортно взаимодействовать с этим миром. Расширять её можно, например, с пищевого мужества. Когда вы пробуете необычные продукты. Это может быть мужество в исследовании искусства, музыки и так далее. Когда мы начинаем выходить из привычного, того, что мы любим. Если человек регулярно развивает свою зону комфорта, то появляется гибкость. Гибкость в мозге даёт гибкость в теле. Мы перестаём быть зажатыми в проявлении себя. Мы перестаём отказывать себе в том, чтобы проживать свою лучшую жизнь. Когда мы принимаем себя во всём своём разнообразии, позволяем себе быть уязвимыми или сильными, то даём себе свободу и перестаём находиться в состоянии созависимости от мира».

