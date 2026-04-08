Психологи объяснили, когда можно позволить себе грубость

Когда можно грубить? Никогда, ответит воспитанный человек. И будет прав. Но — лишь отчасти.

© Naukatv.ru

Американские психологи глубоко погрузились в тему. Исследование причин и последствий грубости, а также ее оценки в обществе опубликовано в Journal of Experimental Social Psychology. Они обнаружили, что ответная грубость считается более приемлемой, а в некоторых случаях может даже приносить пользу.

«Людям снисходительнее к ответной грубости, чем к тем, кто ее спровоцировал. Они видят в ней больше справедливости и морали. Казалось бы, обе стороны произвели одинаковое количество хамства, но ответная реакция воспринимается как защита норм и способ указать зачинщику на его неправоту», — говорит первый автор исследования Меррик Осборн из Корнеллского университета.

Предыдущие работы показали, что невежливое поведение запускает цикл: адресаты грубости склонны отвечать тем же — что называется, «отбрить» или «натолкать в панамку». Однако те исследования фокусировались на начале этого цикла и его последствиях (подрыв морального духа и продуктивности).

Новое рассмотрело оценку грубости на более поздних стадиях. Оно состояло из пяти экспериментов с участием почти 850 человек.

Сначала пользователей Reddit попросили представить, что кто-то в их любимом сабреддите делает грубое или оскорбительное замечание, либо отвечает на такое замечание подобной грубостью. Ругающихся в ответ участники сочли достойными большего уважения и в семь раз чаще плюсовали такие комментарии (что в Reddit повышает «карму»).

Следующие два исследования были посвящены спорту, где ответная грубость может обернуться против самого отвечающего, улучшив положение соперника.

Болельщики хоккея считали игрока своей любимой команды более правым, если он ударил хоккеиста противоположной команды, который перед этим совершил грубое нарушение (силовой прием с разбега), чем если бы он начал драку без провокации.

Аналогично, бейсбольные фанаты больше поддерживали своего питчера, когда тот намеренно попадал мячом в бэттера соперника (без серьезной травмы) в ответ на то, что ранее мяч попал в их звездного отбивающего, чем когда такой бросок был неспровоцированным.

Наблюдатели считали ответные действия более оправданными и достойными восхищения, даже несмотря на то, что они влекли за собой санкции, выгодные другой команде: хоккейная команда оставалась в меньшинстве, а бэттер соперников занимал базу.

«На льду или на бейсбольном поле ответная грубость играет роль сигнала о том, что вы и ваша команда цените и готовы принимать. Похожая логика может работать и за пределами спорта: мы хотим, чтобы наша группа была в безопасности и сплоченной, и поэтому, если кто-то поступает с группой несправедливо, мы благодарны тем нашим товарищам, которые такое поведение пресекают», — объясняет психолог.

Четвертое исследование показало, что грубость приемлема лишь тогда, когда она обращена против инициатора, а не распространяется на других — то, о чем говорят «сорвать зло».

Наконец, в пятом исследовании проанализировали цепочку электронных писем между участниками рабочей группы, в которой один из сотрудников назвал отчет коллеги «тупым» и полным «глупых ошибок».

Самую положительную оценку участников получил вежливый ответ: «Пожалуйста, не говорите так. Это недопустимо».

Однако грубый ответ («Заткнись, никому не интересно, что ты скажешь») был осужден не сильнее, чем нейтральный («Держите меня в курсе»).

«С социальной точки зрения вежливость ценнее, но грубость тоже может иметь социальную ценность — при условии, что она ответная Когда вы отвечаете грубостью, вас сравнивают с тем, кто повел себя грубо первым. Их грубость почти дает вам разрешение ответить на том же уровне энергии. Так что если ваше сердце зовет вас к этому — можете ответить на зов», — заключает Осборн.

В статье авторы подчеркивают, тем не менее, что полученные ими результаты ни в коем случае не оправдывают плохое поведение.