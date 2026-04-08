Психологи объяснили, когда можно позволить себе грубость
Когда можно грубить? Никогда, ответит воспитанный человек. И будет прав. Но — лишь отчасти.
Американские психологи глубоко погрузились в тему. Исследование причин и последствий грубости, а также ее оценки в обществе опубликовано в Journal of Experimental Social Psychology. Они обнаружили, что ответная грубость считается более приемлемой, а в некоторых случаях может даже приносить пользу.
«Людям снисходительнее к ответной грубости, чем к тем, кто ее спровоцировал. Они видят в ней больше справедливости и морали. Казалось бы, обе стороны произвели одинаковое количество хамства, но ответная реакция воспринимается как защита норм и способ указать зачинщику на его неправоту», — говорит первый автор исследования Меррик Осборн из Корнеллского университета.
Предыдущие работы показали, что невежливое поведение запускает цикл: адресаты грубости склонны отвечать тем же — что называется, «отбрить» или «натолкать в панамку». Однако те исследования фокусировались на начале этого цикла и его последствиях (подрыв морального духа и продуктивности).
Новое рассмотрело оценку грубости на более поздних стадиях. Оно состояло из пяти экспериментов с участием почти 850 человек.
Сначала пользователей Reddit попросили представить, что кто-то в их любимом сабреддите делает грубое или оскорбительное замечание, либо отвечает на такое замечание подобной грубостью. Ругающихся в ответ участники сочли достойными большего уважения и в семь раз чаще плюсовали такие комментарии (что в Reddit повышает «карму»).
Следующие два исследования были посвящены спорту, где ответная грубость может обернуться против самого отвечающего, улучшив положение соперника.
- Болельщики хоккея считали игрока своей любимой команды более правым, если он ударил хоккеиста противоположной команды, который перед этим совершил грубое нарушение (силовой прием с разбега), чем если бы он начал драку без провокации.
- Аналогично, бейсбольные фанаты больше поддерживали своего питчера, когда тот намеренно попадал мячом в бэттера соперника (без серьезной травмы) в ответ на то, что ранее мяч попал в их звездного отбивающего, чем когда такой бросок был неспровоцированным.
Наблюдатели считали ответные действия более оправданными и достойными восхищения, даже несмотря на то, что они влекли за собой санкции, выгодные другой команде: хоккейная команда оставалась в меньшинстве, а бэттер соперников занимал базу.
«На льду или на бейсбольном поле ответная грубость играет роль сигнала о том, что вы и ваша команда цените и готовы принимать. Похожая логика может работать и за пределами спорта: мы хотим, чтобы наша группа была в безопасности и сплоченной, и поэтому, если кто-то поступает с группой несправедливо, мы благодарны тем нашим товарищам, которые такое поведение пресекают», — объясняет психолог.
Четвертое исследование показало, что грубость приемлема лишь тогда, когда она обращена против инициатора, а не распространяется на других — то, о чем говорят «сорвать зло».
Наконец, в пятом исследовании проанализировали цепочку электронных писем между участниками рабочей группы, в которой один из сотрудников назвал отчет коллеги «тупым» и полным «глупых ошибок».
- Самую положительную оценку участников получил вежливый ответ: «Пожалуйста, не говорите так. Это недопустимо».
- Однако грубый ответ («Заткнись, никому не интересно, что ты скажешь») был осужден не сильнее, чем нейтральный («Держите меня в курсе»).
«С социальной точки зрения вежливость ценнее, но грубость тоже может иметь социальную ценность — при условии, что она ответная Когда вы отвечаете грубостью, вас сравнивают с тем, кто повел себя грубо первым. Их грубость почти дает вам разрешение ответить на том же уровне энергии. Так что если ваше сердце зовет вас к этому — можете ответить на зов», — заключает Осборн.
В статье авторы подчеркивают, тем не менее, что полученные ими результаты ни в коем случае не оправдывают плохое поведение.