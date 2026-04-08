Найдена новая причина заниженной самооценкой

Новое исследование Университета Аделаиды, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships, показывает, что современные платформы для онлайн-знакомств могут влиять не только на способ общения, но и на то, как молодые люди видят свое тело. В исследовании приняли участие 118 человек в возрасте от 18 до 34 лет, которые в среднем проводили почти 45 минут в день, просматривая профили и общаясь с другими пользователями.

Влияние на женщин и мужчин

Ученые обнаружили заметное гендерное различие. Для женщин восприятие собственного тела сильно связано с одобрением и предполагаемым успехом в приложениях. Это делает их более уязвимыми к отказам на основе внешности и более склонными к изменениям во внешности — от косметических процедур до нездоровых методов контроля веса, включая таблетки для похудения и очищающие средства.

У мужчин восприятие тела в меньшей степени зависит от обратной связи, а больше — от интенсивности использования платформ. Чем чаще и активнее они пользуются сервисами, тем сильнее ощущается давление, связанное с внешностью, и повышается риск снижения самооценки.

Замкнутый круг свайпов и совпадений

«Эти платформы действуют как зеркало, но часто отражают негативное восприятие. Постоянная обратная связь, основанная на внешности, может формировать отношение к собственному телу, особенно у женщин», — объясняет ведущий исследователь Джорджия Катхилл.

Свайпы (проведение пальцем по экрану, чтобы отклонить или выбрать профиль), совпадения и обмен сообщениями создают иллюзию успеха. Сначала это ощущается как подтверждение правильного поведения, но со временем укрепляет узкие стандарты красоты и снижает уверенность в себе. Мужчины сталкиваются с меньшими требованиями к внешности, но большое количество отказов из-за частого использования может негативно сказаться на их самооценке.

Психологические последствия

По словам соавтора исследования Джона Мингоя, постоянное сравнение с другими и неудовлетворенность своим телом могут привести к тревожности, депрессии, расстройствам пищевого поведения и долгосрочным проблемам с восприятием внешности.

«Когда онлайн-знакомства становятся частью повседневной жизни, важно понимать, как легко они усиливают давление, связанное с внешним видом», — отмечает он.

Исследователи подчеркивают необходимость повышения медиаграмотности. Подобно инициативам для социальных сетей, пользователи должны учиться безопасно ориентироваться в среде, где внешность играет ключевую роль.

«Оценка собственной ценности только по внешнему виду создает замкнутый круг: люди ищут подтверждения значимости, но редко его получают», — добавляет Мингоя.

По данным исследования, глобальная аудитория онлайн-знакомств превышает 350 миллионов человек и продолжает расти. Это делает понимание психологических последствий особенно важным, чтобы помочь молодым людям сохранять уверенность в себе и развивать здоровое отношение к телу.