Специалист ответил, как замедление интернета влияет на психику

Кратковременное замедление интернета помогает снизить информационную перегрузку и переключиться на офлайн-жизнь, но частые сбои вызывают у миллениалов и зумеров тревожность и усиливают зависимость от связи. Об этом рассказала ТАСС кандидат психологических наук, директор Научно-образовательного центра инновационных технологий развития профессиональной карьеры молодежи "Профкарьера", доцент Тверского государственного университета Татьяна Арсеньева.

Как отметила Арсеньева, такие "цифровые паузы" полезны в краткосрочной перспективе.

«Они могут снижать информационную перегрузку, давать отдых и возвращать внимание к офлайн-жизни. Однако при длительных или частых сбоях эффект становится обратным: растет тревожность и усиливается зависимость от связи», — сказала она.

По словам эксперта, сбои связи уже не просто техническая проблема: в цифровую эпоху связь стала неотъемлемой частью повседневной жизни — инструментом для работы, обучения, общения и развлечений. Ее внезапное исчезновение ощущается не как мелкая неполадка, а как нарушение привычного порядка вещей и даже потеря контроля.

Как пояснила Арсеньева, реакция на отсутствие интернета зависит от поколения: миллениалы (1981-1996 годы рождения) воспринимают перебои прежде всего как сбой рабочих процессов и снижение эффективности, а зумеры (с 1997-2010 годы рождения) — острее, испытывая чувство изоляции и страх что-то пропустить.