Психолог назвал профессии, в которых люди выгорают быстрее всего

Эмоциональное выгорание настигает не в самый загруженный период, а когда человек слишком долго работает с внутренним напряжением и постоянно держит себя в руках. Организационный и клинический психолог, системный семейный психотерапевт Диана Гончарова рассказала «Чемпионату», представители каких профессий чаще всего сталкиваются с этой проблемой и почему.

Хуже всего, по словам эксперта, приходится тем, кто вынужден постоянно принимать на себя чужой гнев и недовольство, сохраняя при этом спокойствие и вежливость. Это сотрудники сферы обслуживания: продавцы, администраторы, управляющие ресторанами и отелями. Также в группе риска те, кто работает с людьми напрямую: педагоги, воспитатели, психологи и соцработники. Их истощают чужие переживания и давление со стороны руководства или системы.

Особая категория — специалисты с высокой ценой ошибки. Врачи, реаниматологи, сотрудники скорой помощи и МЧС ежедневно сталкиваются с травмами, смертью и бессилием. Такая нагрузка со временем может привести не только к выгоранию, но и к эмоциональной отстранённости, предупреждает психолог. Похожий механизм действует на бухгалтеров и аудиторов: монотонная работа, высокая ответственность и постоянный страх ошибки вкупе с необходимостью следить за изменениями законов быстро истощают ресурс.

В зоне риска и те, у кого работа не имеет чётких границ — самозанятые на удалёнке, владельцы малого бизнеса и менеджеры. Первые часто работают круглосуточно, совмещая десятки ролей. Вторые вынуждены быть и начальником, и кадровиком, и бухгалтером, и мотиватором. Менеджеры же попадают в ловушку, когда должны вести команду к чужой цели, одновременно контролируя, вдохновляя и отвечая за результат.