Порнозвезда рассказала, с какими парнями не стоит встречаться

Колумнистка и бывшая порнозвезда Джессика Стоядинович, известная как Стоя, похвалила женщину, которая рассказала, что отказывается встречаться с парнями, задающими один вопрос. Ее историю и ответ Стои опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, она отказывается продолжать общение с мужчинами, которые спрашивают, сколько у нее было половых партнеров. Она уверена: если такой вопрос звучит на первых свиданиях, значит, мужчина будет осуждать женщину.

«Из-за этого я часто быстро отсеиваю людей. Но нужно попрощаться, как только они начинают задавать подобные вопросы. Жаль, если он милый и симпатичный. Но всегда сразу после этого появляются более милые и симпатичные», — добавила автор письма.

Стоядинович похвалила метод читательницы.

«Браво и спасибо за индивидуальный подход, который поможет повысить эффективность. (...) В сексе есть и другие значимые вещи, кроме количества партнеров», — написала бывшая порнозвезда.

