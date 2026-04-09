Одержимость: нужен ли в России самозапрет на покупки через маркетплейсы

В Госдуме обсуждают возможное введение самозапрета на покупки через маркетплейсы как способ борьбы с излишними тратами. «Вечерняя Москва» задумалась, будет ли популярна такая мера.

© Вечерняя Москва

С появлением и распространением новых технологий шопоголикам стало еще сложнее контролировать себя. Если раньше им приходилось выбираться за покупками в магазины и торговые центры, то сегодня они могут получить быстрый дофамин (химическое вещество, вырабатывающее мозгом, когда человек предвкушает удовольствие. Дофамин сигнализирует о том, что определенное действие или событие было полезным для организма и должно быть повторено в будущем. — «ВМ»), не выходя из дома: главное, чтобы пальцы не устали нажимать кнопки «добавить в корзину» и «оплатить».

Шопоголизм — это признанное расстройство поведения. По разным оценкам, эта проблема есть у 5–8 процентов населения, — рассказывает «Вечерней Москве» психотерапевт Марина Грач. — Так что причины появления предложения о самозапрете на совершение покупок на маркетплейсах вполне понятны.

Работают маркетологи

Если когда-то стрессовое состояние рассматривалось как временное, вызванное определенной ситуацией, то сегодня его можно считать неотъемлемой частью жизни современного человека. Зачастую это именно стресс заставляет нас искать нечто приятное, что поможет отвлечься от ежедневных проблем и снять нервное напряжение.

«Зависание» на маркетплейсах можно сравнить с зависимостью от курения. Покупки, совершаемые онлайн, для многих стали неким ритуалом, к которому человек регулярно возвращается. А электронная коммерция эффективно использует это, любыми способами привлекая внимание клиента и склоняя его к импульсивным покупкам. Все направлено на то, чтобы потребитель неосознанно приобретал как можно больше товаров, — объясняет Грач.

А ведь действительно, лента с товарами бесконечная, она манит покупателя обещаниями выгодных скидок, но торопит, напоминая, что решение о покупке надо принять как можно быстрее, ведь акция ограничена по времени. И это попадает в цель: последняя возможность купить что-то по приятной цене подталкивает немедленно сделать заказ. Маркетплейсы еще и тщательно анализируют наши покупки, чтобы рекомендовать товары, которые наверняка будут нам интересны. И часто попадают в точку: противостоять «индивидуальному подходу» и воздержаться от покупки бывает сложно. И ладно, если бы люди тратили деньги только то, что им действительно нужно! Очень часто они «всего в один клик» покупают вещи, без которых легко могли бы обойтись. Но уже поздно: товар получен, деньги заплачены....

Еще одно несомненное удобство маркетплейсов в том, что покупателю не требуется даже идти до ближайшего пункта выдачи заказа: приглянувшийся товар при желании доставят на дом.

После установки самозапрета шопоголику придется выйти из дома, добраться до магазина, потратить время на поиск нужной вещи. То есть путь от решения что-то купить до момента приобретения этого «что-то» увеличится, что даст человеку дополнительное время подумать, а действительно ли ему нужен этот товар.

Одержимость покупками

Хотя идея такого самозапрета кажется логичной, по мнению специалистов, вряд ли этой возможностью воспользуются много людей.

Человеку ведь придется признать, что у него проблемы с самоконтролем. А это непростой шаг. Ему предстоит осознать, что среди его покупок много бесполезного. Более того, придется признать, что онлайн-шопоголизм ухудшает его материальное положение. Возможно, он даже стал причиной оформления кредитов, — отмечает эксперт.

Авторы инициативы предлагают реализовать ее по аналогии с самозапретами на кредиты. Но большинство людей устанавливают их из страха, что мошенники каким-либо образом получат доступ к их личным данным и им придется выплачивать банкам кредиты, оформленные на их имя. Хотя никаких кредитов люди, ясное дело, в руках не держали…. То есть, прибегая к такой мере, граждане ограждают себя от внешней угрозы. Историй же, когда мошенники обманывают людей, заказывая с их аккаунтов всякие безделушки на маркетплейсах, в информационном поле пока не появлялось. Может быть, есть риск, что злоумышленники могут получить доступ к кредитным системам внутри приложений маркетплейсов? Но станут ли они их использовать, чтобы заказывать себе товары? Звучит странно. Скорее уж, попытаются найти способ вывести оттуда деньги.

Так что сама идея о самозапрете хотя и понятна, но, по моему мнению, вряд ли найдет поддержку большого количества людей. Ну, давайте задумаемся: если ты устанавливаешь самозапрет на покупки, то, получается, признаешь, что с тобой что-то не так. А на такое признание отважатся не многие, — рассуждает Марина Грач.

Наверное, надо говорить и о «технической стороне» самой процедуры установки такого самозапрета, чтобы он оказался эффективен, ведь, если он будет действовать по принципу «сегодня установил, а завтра снял», вряд ли это действительно поможет шопоголику отказаться от спонтанных покупок. В общем, такая мера не выглядит очень надежной.

В то же время, если одержимый бесконечными покупками человек захочет обойти даже самый строгий запрет, он это сделает: скажем, заведет второй аккаунт, закажет товар с профиля родственника или сходит в магазин, где и «отоварится» по полной программе.

Проще удалить приложение

Ради «чистоты эксперимента» я решила поспрашивать знакомых, стали бы они устанавливать подобный самозапрет. Все в один голос заявили, что не видят в нем смысла. Как минимум потому, что, если тебе не хочется тратить деньги на маркетплейсах, можно просто удалить их приложения с телефона и не заморачиваться. И лишь одна моя подруга сказала, что да, она согласна на самозапрет, но с оговорками.

Нет, теоретически я согласна была бы сделать так: вместо тотального самозапрета установить лишь некоторые ограничения. Например, ввести определенную сумму, которую я могу потратить в онлайн-магазине в течение месяца, — рассуждает студентка Анна Осипова. — Но это опять же очень условно. Допустим, я поставлю себе следующее ограничение: тратить на маркетплейсах не больше пяти тысяч рублей в месяц. А потом настанет декабрь, придет время покупать подарки друзьям и родственникам. И что тогда? Снимать самозапрет, а затем снова устанавливать?

Анна — фанатка вязания, поэтому регулярно заказывает себе новую пряжу. Теоретически она могла бы установить себе ограничения на ее покупку.

Но опять же, я знаю хорошие магазины, где смогу приобрести пряжу. Так что, если на маркетплейсе сделать этого не получится, я просто поеду туда. Да и вообще, если у меня возникнет импульсивное желание потратить деньги, я смогу спустить их хоть в продуктовом магазине, хоть в магазине косметики. Маркетплейсы — это, конечно, очень удобно, но потратить деньги можно не только на них, — смеется она.

В общем, пока идея самозапрета на покупки на маркетплейсах не производит впечатления услуги, которая будет сильно востребованной. Авторам придется подумать, как сделать ее реально полезной. Разумеется, в том случае, если они действительно видят в ней необходимость.

КСТАТИ

Порядка трети россиян покупают товары на маркетплейсах в кредит. Почти половина из них — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Треть этих потребителей использует кредитные системы внутри самих приложений. Такие данные следуют из опроса финансовой онлайн-платформы.