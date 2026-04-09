Сколько мужчин готовы к отношениям с женщиной с ребенком

В России лишь 28% мужчин готовы завести отношения с женщиной, у которой есть ребенок. Об этом «Газете.Ru» сообщил сервис Twinby, опросивший 4800 человек.

По словам аналитиков, 41% мужчин выбрали жесткое «нет», что в четыре раза больше, чем среди женщин.

При этом 70% девушек заявили, что в той или иной степени готовы к отношениям с партнером с ребенком. Эксперты отметили, что среди матерей показатель еще выше — 81%. Только 0,6% россиянок с детьми оказались категорически против.

«Женщины чаще воспринимают партнерство как систему, которую можно выстроить и адаптировать под реальные условия. Наличие ребенка не становится стоп-фактором», — объяснила главный психолог Twinby Лариса Каравайцева.

Эксперт заявила, что мужчины чаще исходят из сценария «отношения с чистого листа», где важна ясность ролей и отсутствие внешних обязательств.