Как мошенникам удается обмануть даже умных и образованных людей

Звонки из "банков", "поликлиник", "управляющих компаний", от "правоохранителей" и "служб безопасности" по самым разным поводам мы получаем чуть ли не ежедневно. И хотя, казалось бы, все уже много раз предупреждены, а кто-то даже был обманут, мошенники ищут обходные пути, предлагают все новые и новые варианты и схемы, и риск попасть в их сети остается даже для разумных, адекватных людей. Почему так происходит и как распознать обман на раннем этапе? На вопросы "Российской газеты" ответила директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, профессор Вера Никишина.

Есть ли маркеры, которые помогут распознать, что действительно звонят мошенники?

Вера Никишина: Информированность нашего населения за последние год-два, в том числе и благодаря громким историям обмана известных людей, кардинально выросла. Но параллельно выросло и число уловок, к которым прибегают мошенники. И надо понимать, что с вами вступают в контакт хорошо подготовленные люди, своего рода профессионалы.

Обычно у мошенников есть сценарий оперативной работы. Это когда звонит якобы обличенный некой властью человек и очень официальным языком, теми выражениями, которые мы привыкли слышать где-нибудь в МФЦ, говорит, что что-то произошло. Манипулятор воспроизводит ту манеру поведения, с которой человек уже неоднократно сталкивался в разного рода официальных конторах и организациях. Он повторяет ее в деталях, таких же, которые человек слышал много раз.

В этой речи много определенностей, интонации убедительны, они конкретно ориентированы на согласие и не предполагают сомнения или дискуссии. Манипулятор просто констатирует фактическую часть взаимодействия, не давая возможности обдумать то, что он говорит, и начать сомневаться. Почти всегда называются фамилия, имя, отчество, должность, место работы - то есть мошенник дает понять, что знает о вас все. Далее ставится та задача, с которой обращается манипулятор.

В этот момент ему крайне важно полностью захватить ваше внимание. То есть переключить его непосредственно на то, что для него является целью. Что для этого он делает? Увеличивает либо скорость подачи, либо объем информации.

Например, он ссылается на разные документы, называет статьи или пункты статей, какие-то регламентирующие документы. Как правило это длится в течение нескольких минут.

То есть на вас выливается большой поток информации, которую невозможно осмыслить и проверить, а потому сознание неподготовленного человека не в состоянии удержать все детали. Когда информации много, и она совершенно незнакомая, внимание становится уже объектом управления противоположной стороны.

Что происходит на этом этапе общения с мошенником?

Вера Никишина: Человек теряется. И теперь его проще всего взять и повести туда, куда тебе нужно. Здесь речь идет о том, чтобы увести фокус внимания, непосредственно сомнения или ощущение небезопасности момента, добившись фактического подчинения тем действиям, которые заложены в алгоритм.

Повторю еще раз: внимание будущей жертвы становится управляемым, когда оно перегружено или эмоционально нагружено. Варианты разные: человека вводят в состояние непонимания того, чего от него хотят. Противоположная сторона всё говорит, говорит, ссылается на нормы закона, инструкции, называет какие-то действия, которые человек не совершал, а ему предъявляют как уже совершенные. Или человеку сообщают о каких-то крупных неприятностях, которые грозят ему или его ребенку - он пугается и теряет способность критически осмысливать происходящее.

Но как мошенник понимает, что почва подготовлена, и можно уже приступать непосредственно к отъему денег?

Вера Никишина: Дальше идет закрепление результата. Обычно захват внимания перепроверяется несколькими согласиями. То есть, противоположная сторона требует или точнее формулирует вопросы так, чтобы получить от жертвы утвердительный ответ. Вопросы могут быть элементарными. "Вам давали информацию такую-то?", а эту информацию человек получил в предшествующей части разговора, и он отвечает утвердительно. Манипуляция настроена на то, чтобы человек несколько раз дал положительный ответ на поставленный вопрос, а вопрос формулируется так, что по-другому на него и не ответишь.

Следующий шаг - повторить действие. Следующей частью манипуляции является запрос на повторение действия. Например - "Повторите, что я сказала, чтобы убедиться, что вы правильно меня поняли. Перечислите тот список документов, который я назвала". "Еще раз назовите адрес, на который надо приехать". Вот здесь уже начинается управление поведением.

А мошенники понимают, когда их попытки не срабатывают, не достигают цели?

Вера Никишина: Манипулятор с той стороны обучен в первую очередь оценивать прогнозируемость поведения и того результата, к которому можно привести конкретного человека. И в зависимости от предполагаемого эффекта, сценарий может осуществляться простым образом, или он усложняется и к нему подключаются один-два человека, а иногда и до шести-семи человек.

И все-таки, можете назвать самые распространенные "приемы", которые помогают манипуляторам, грубо говоря, "выключить мозги" у жертвы, заставить ее перестать оценивать ситуацию критически?

Вера Никишина: Есть два основных способа. Можно захватить внимание через эмоцию, либо усиливать переживания неопределенности и непонимания. То есть человек не понимает, что с ним происходит, что от него хотят. И человек именно на это направляет свое внимание и попадает под манипуляцию.

Второй вариант - когда активно запускается эмоция страха. Человека начинают пугать - "С вами прямо сейчас происходит отъем денег, вы лишаетесь имущества, ваш ребенок задержан и может лишиться свободы". Такие сигналы, если попадают человеку впечатлительному, доверчивому, вводят его в состояние паники, ужаса.

В обоих случаях человек теряет способность критически мыслить, и мошенник доводит схему до конца.

А потом, когда уже все свершилось, накопления потеряны, квартира продана, человек приходит в себя, и ему крайне сложно принять свои действия как нормальные. И он уже постфактум ищет объяснение своим действиям и чаще всего говорит про гипноз, зомбирование.

А зомбирование действительно есть?

Вера Никишина: По сути, технология обмана такова, что в сознание жертвы вводится одно-два ключевых слова. И эти слова становятся ключом для следующего звонка.

Почему человек выносит деньги? Потому что состояние неопределенности и страха, в которое его ввели, продолжается, и каждый следующий разговор поддерживает и перезапускает это состояние. И уже в этом состоянии человек совершает действия, на которые его ориентирует противоположная сторона. А они ведь не дают сразу сложные задания. Они всегда начинают с выполнения простых и безопасных. Которые нетрудно выполнить и которые потенциально в сознании человека не несут для него никакого вреда, никакой опасности.

Можете привести типичный пример?

Вера Никишина: Например, вам звонят и сообщают про замену домофона. Уточняют, живете ли вы в таком-то доме? Согласны ли поменять домофон? Создают "базу" для того, чтобы позже сказать, что этот разговор был с мошенниками. Это и есть первая часть сценария.

Вторая часть может быть отсроченной на несколько часов или даже на несколько дней. Снова звонят, и сама ссылка на первый разговор - это демонстрация осведомленности и включенности звонящих в пространство жизни человека. То есть, "я знаю, что ты знаешь, что с тобой происходило несколько часов или несколько дней назад". Это запускает механизм введения человека в режим полной управляемости.

То есть вариантов таких сценариев множество, и мошенники способны "подстраиваться" под ответную реакцию человека и учитывать ее в дальнейших действиях? Но тогда борьба с этим явлением - это борьба с ветряными мельницами: объяснишь пожилому родителю или ребенку подростку одну схему, а он попадется на другую...

Вера Никишина: Да, это так, поэтому, несмотря на то, что жертв обмана очень много, и такие истории и попытки постоянно попадают в прессу и обсуждаются в соцсетях, поток мошеннических "запросов" не иссякает. Этот бизнес остается прибыльным.

Тогда что вы посоветуете людям? Есть какой-то универсальный способ избежать неприятностей или даже серьезной беды?

Вера Никишина: Хочу еще раз напомнить всем непреложную истину - если звонит незнакомый человек и задает вопрос (любой), вы НЕ ОБЯЗАНЫ ему ничего отвечать. Не надо втягивать себя в дискуссии и уточнения. Нужно просто немедленно прервать разговор.

То, что касается ваших личных данных (ЛЮБЫХ!) - имени, фамилии, номеров телефонов, вашей карты, вашего автомобиля, даты рождения, СНИЛС, серии и номера паспорта - это сугубо личная информация. И вы никому не должны ее давать. Но проще не доводить ситуацию до того момента, когда мошенник попросит вас сообщить (или просто подтвердить) такие данные или просто "назвать код из СМС-сообщения, которое отправлено на ваш телефон". Такое поведение - ваша лучшая защита.