Почему весной пары чаще ссорятся и как это остановить

Весна, для психологов и ученых очень интересный период для исследования поведения людей. Кто-то с приходом весны сталкивается с сезонным истощением, когда после осенне-зимнего выживания есть силы только на восстановление энергии. А кто-то наоборот, с приходом тепла и пробуждением природы, чувствует прилив энергии и хочет созидать, творить, получать от жизни все возможные удовольствия.

Хорошо, если партнеры одинаково выходят из «зимней спячки». А если нет, то можно наблюдать десинхронизацию, которая приводит к непониманию, ссорам и даже разрыву отношений. Как это происходит, рассказала психолог-консультант Анастасия Быстрова.

Что приводит к ссорам весной

Эмоциональный разрыв

Если один партнер обладает большей энергией, то ему ее важно реализовать, отсюда появляются новые хобби, увлечения, проекты.

«Хорошо, если заранее в паре были проговорены правила и ценности обеих сторон, тогда яркая и насыщенная жизнь одного не будет восприниматься другим, как попытка к бегству из отношений. И наоборот, право побыть дома, не ощущается якорем, который тянет на дно. У каждого есть разрешение проживать весну так, как ему комфортно. Кто-то покоряя вершины, а кто-то наоборот, накапливая ресурсы для летнего прорыва в тишине и покое», — объясняет психолог.

Весенний драматизм

Если стороны заранее не договорились о том, кто как встречает весну, отношения в паре могут превратиться в замкнутый цикл драматического треугольника (треугольник Карпмана), где каждая из сторон переходит из одной роли в другую — спасатель — жертва — агрессор.

Как запускается этот цикл

Чаще агрессором в отношениях выступает партнер у которого энергии больше. Поэтому он, недовольный состоянием партнера, пытается принудительно его «взбодрить» фразами типа: «Ты вечно киснешь», «Посмотри какая погода, пойдем со мной: к друзьям, в кино, на прогулку». Однако, за этими фразами скрывается непонимание чужого состояния и то, что кажется активному спутнику спасением, для второго ощущается как болезненное нападение на его право быть в покое.

«Закономерной реакцией на подобное давление будет уход партнера в позицию „жертвы“ и включение оборонительной реакции. Вместо возможности создать диалог мы видим разрыв отношений и обвинение в глухоте к переживаниям и жесткости партнера: „Ты меня не чувствуешь/ не понимаешь/ не ценишь“ и т.д.» — подчеркивает эксперт.

Следующий этап — включение «спасателя», который может реализоваться в двух сценариях.

«В первом случае „агрессор“ предает свои ценности и потребности: бросает хобби и проекты, чтобы насильно начать заниматься исцелением партнера от „пассивности“. Он навязывает помощь специалистов, пытается подстроиться под чужой ритм, но неизбежно выгорает и, либо возвращается в состояние „агрессора“ и начинается новая порция обвинений, либо сам скатывается в состояние „жертвы“ и начинает жаловаться на партнера и обстоятельства», — рассказывает Анастасия.

Второй вариант развития отношений в треугольнике — «жертва» ищет спасение на стороне. Но такой способ тоже не укрепляет отношения, а скорее приводит к отсрочке эмоционального взрыва, когда скрытая обида потихоньку будет превращаться во враждебность.

Как стабилизировать отношения и не ходить по замкнутому кругу ссор и претензий

Выход из круга претензий и обид начинается там, где борьба за правоту уступает место искреннему желанию услышать и узнать друг друга ближе. Тогда в новой системе драматический треугольник перестанет существовать.