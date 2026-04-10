Таблицы с нормой секса по возрастам назвали опасной чушью

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что таблицы, в которых указана точная норма секса по возрастам, являются опасной чушью. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Мелехина объяснила, что норма секса зависит от половой конституции человека, поэтому единой нормы количества половых актов не существует. Так, большинство людей имеют среднюю половую конституцию. Пик сексуальной активности у них приходится на 20-35 лет, отметила специалистка.

В возрасте 20 лет такие люди обычно занимаются сексом два раза в неделю, в 30 лет — два-три раза в 10 дней, а в 40 лет — один-два раза в 10 дней, рассказала она.

«Допустимый диапазон может быть от двух-трех раз в неделю в молодом возрасте до одного-двух раз в 7-10 дней в зрелом возрасте», — добавила Мелехина.

Кроме того, при средней половой конституции она назвала нормой периодическое воздержание, которое не сопровождается физическим дискомфортом.

При слабой и сильной половой конституции люди занимаются сексом реже и чаще соответственно, заключила сексолог.

