Люди перечислили самые отвратительные поступки гостей

Люди, в доме у которых гости вели себя отвратительно, рассказали об историях, запомнившихся им больше всего. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один пользователь рассказал о поступке тетушки — сестры-близнеца своей матери — на один из Дней благодарения.

«Она сняла с запеканки с макаронами и сыром большую часть верхнего слоя хрустящего сыра, переложила к себе на тарелку и принялась с аппетитом есть. Даже у меня, подростка, возникло желание вступить в рукопашный бой с собственной тетей», — dchosenb, пользователь Reddit.

Другая женщина вспомнила, как приятель ее мужа обмочил всю уборную, включая стены и потолок. Супруг в это время чинил его машину.

«Я сказала мужу, что либо его друг немедленно все уберет, либо я разобью ему лобовое стекло. Муж сунул ему в руки швабру и чистящее средство. Парень отдраил ванну и отправился восвояси, а супругу я пригрозила не пускать его в дом, если он еще раз займется машиной этого придурка», — k-squid, пользовательница Reddit.

Приятельница другой пользовательницы жестоко обошлась с ее котом.

«Нарочно выставила моего полностью домашнего кота на улицу, потому что считала всех кошек демоническими существами. К счастью, у моего питомца хватило здравого смысла подождать у двери, с ним все было в порядке», — hiddenkobolds, пользовательница Reddit.

