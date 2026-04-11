Эксперт объяснил, почему людям страшно менять место работы

Рынок труда кричит о нехватке рук, а сотрудники в ужасе цепляются за свои места. Уровень закредитованности достиг таких высот, что даже низкая безработица не спасает от сомнений: выйти на новое место с непонятными перспективами и риском потерять в доходах — это настоящий стресс с неизвестным исходом. С чем столкнулось общество: с объективной реальностью или грамотной манипуляцией страхами?

«Может безработица и низкая, однако уровень закредитованности граждан с каждым годом увеличивается, а спрос на банкротство физлиц среди юристов не уменьшается», — отметил в комментарии RuNews24.ru координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.

Он также пояснил, что отсюда и вполне обоснованный страх с имеющимися финансовыми обязательствами вновь выходить на рынок труда и непонятными перспективами – настоящий стресс с неизвестным исходом, удастся ли не потерять в привычных доходах или качество жизни измениться кардинально.

«Рабочие места в стабильных компаниях по-прежнему востребованы, на одно место множество соискателей, о многоэтапных проектных собеседованиях ходят легенды. Да, сейчас есть возможность не умереть с голоду, пойти в курьеры, таксисты и прочее, однако это лишь временная мера», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, выбор между шаткой стабильностью действующей должности и прыжком в неизвестность оказывается для многих фикцией — маневр ограничен жесткими рамками кредитной удавки. И хотя улицы действительно полны объявлений о быстром заработке, подобные альтернативы служат лишь клапаном для спуска сиюминутного давления, а не панацеей от системной тревоги за послезавтрашний день. Пока фундамент личного благосостояния держится на зыбком песке займов, свобода профессионального перемещения останется лишь красивой иллюзией, разбивающейся о прозу долговых расписок.