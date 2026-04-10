Вот вы и подошли к финишной черте. До родов остались считанные недели, внутри все сжимается то ли от скорой встречи с маленьким человечком, то ли от страха перед тем, что воспроизвести его придется вам...

Вы перечитываете чужие истории в интернете, просыпаетесь среди ночи от тревоги, ловите себя на желании, чтобы этот день никогда не наступил. Только он непременно наступит и только вам решать, как вы его встретите. Разбираемся вместе с перинатальным психологом и врачом ЛФК Кристиной Лапиной, как справиться со страхом перед родами.

«Страх перед родами — естественная реакция психики на неизвестность, боль и потерю контроля. Но есть разница между нормальным беспокойством, которое мобилизует и заставляет готовиться, и парализующим ужасом, который отравляет последние месяцы беременности. Первое в каком-то смысле полезно. Второе требует внимания», — говорит Кристина.

Почему нам страшно: главные источники тревоги

Страх редко приходит один. Обычно это клубок из нескольких переживаний, и чем лучше вы понимаете, из чего он состоит, тем проще с ним работать.

Боль. Это самый очевидный страх. Да, роды — это больно. Но природа не оставила вас без защиты.

«Во-первых, организм вырабатывает собственные обезболивающие — эндорфины, которые особенно активно работают во время схваток. Во-вторых, современная медицина предлагает множество способов облегчить боль: от дыхательных техник до эпидуральной анестезии. В-третьих, боль имеет цель и конечную точку. Она не бессмысленна и не бесконечна», — комментирует эксперт.

Неизвестность. Если вы рожаете впервые, вы просто не знаете, что вас ждет. Как начинаются схватки? Когда ехать в роддом? Как понять, что все идет нормально?

«Этот страх снимается только одним способом — информацией. Чем лучше вы представляете процесс, тем меньше места остается для фантазий, которые обычно страшнее реальности», — говорит психолог.

Потеря контроля. В роддоме многое решают врачи. Вы не управляете скоростью схваток, не можете точно предсказать, сколько все продлится, и иногда не можете выбирать методы обезболивания.

«Для женщин, привыкших все контролировать, это особенно тяжело. Но здесь работает простая мысль: вы не контролируете процесс, но вы контролируете свою реакцию на него. Дыхание, позы, расслабление — это то, что остается в ваших руках», — отмечает Кристина.

Страх за ребенка. Самое сильное переживание: вдруг с малышом что-то случится. Этот страх подогревается историями о неудачных родах, которые мы слышим от подруг или читаем в интернете.

«При современном уровне медицины подавляющее большинство родов заканчиваются благополучно. Тут помогает только доверие к врачам и понимание, что вы делаете все, что в ваших силах», — говорит эксперт.

Страх собственной несостоятельности. А вдруг я не справлюсь? Вдруг буду кричать, паниковать, вести себя неадекватно? Вдруг после родов не смогу быть хорошей мамой? Этот страх особенно силен у перфекционисток. Только никто не ждет от вас героизма. Роды — это не экзамен. Вам не нужно быть идеальной. Вы справитесь ровно настолько, насколько сможете, и этого достаточно.

Когда страх становится проблемой

Нормальная тревога не мешает жить. Вы боитесь, но все равно идете на курсы, собираете сумку, едете в роддом. Вы можете отвлечься, заснуть, порадоваться чему-то другому. Страх приходит волнами и уходит.

«Беспокоиться нужно, когда проявляется токофобия. Это патологическое состояние, когда страх не отпускает. Вы не можете спать, есть, думать ни о чем другом. Вы всерьез рассматриваете кесарево сечение только чтобы избежать естественных родов. Вы просыпаетесь в холодном поту от кошмаров. Иногда страх становится настолько сильным, что женщина готова прервать беременность, даже если хочет ребенка», — предупреждает психолог.

Токофобия встречается примерно у каждой пятой женщины. Чаще всего она развивается у тех, кто пережил психологическую травму: физическое насилие, предыдущие тяжелые роды, потерю ребенка. Или у тех, кто страдает депрессией, тревожным расстройством или имеет высокий уровень невротизма. Если вы узнали себя в этом описании, вам нужна помощь специалиста. Обычно обращаются к перинатальному психологу или психотерапевту.

Как подготовиться к родам

Информация: знание уменьшает страх

Неизвестность пугает больше всего. Поэтому первое, что нужно сделать, — узнать, как проходят роды. Не по форумам, а из надежных источников: курсов для беременных, книг, написанных акушерами и психологами, лекций перинатальных психологов.

«Обязательно нужно изучить этапы родов, признаки начала родов, способы обезболивания, возможные вмешательства в процесс. В идеале записаться на курсы, где вам дадут и информацию, и дадут попрактиковаться: подышать, принять позы, освоить приемы самопомощи», — советует психолог.

Тело: физическая подготовка снижает боль

Если ваше тело будет подготовлено к родам, вы будете меньше переживать. Подготовка включает в себя несколько методов.

Дыхание. Правильное дыхание во время схваток — самый мощный инструмент обезболивания, который всегда с вами. Медленный вдох носом, долгий выдох ртом, дышать нужно животом, а не грудью. Эти навыки нужно тренировать заранее, чтобы на схватках они стали автоматическими.

Позы. Вертикальное положение, опора на спинку кровати или фитбол, поза на корточках, поза на четвереньках. Многие женщины интуитивно принимают эти позы, потому что они способны облегчить боль. Но все-таки стоит заранее их попрактиковать.

Расслабление. Между схватками важно отдыхать. Полное расслабление мышц лица, плеч, челюсти. Можно повизуализировать, представить, как с каждым выдохом уходит напряжение. Партнер может помогать словесными подсказками и прикосновениями.

Движение. Ходьба во время схваток ускоряет раскрытие матки и отвлекает от боли. Если нет сил ходить, можно стоять, раскачиваться, сидеть на фитболе. Лежать на спине — самая неудобная поза, она усиливает боль и замедляет процесс.

Поддержка: вы не одна

Страх родов в одиночестве разрастается. Когда есть кто-то, кто разделяет его с вами, становится легче. Тут можно попробовать несколько способов.

Партнерские роды. Присутствие мужа, мамы, подруги или профессиональной доулы снижает тревогу и уменьшает потребность в обезболивании. Партнер может напоминать о дыхании, делать массаж поясницы, держать за руку, разговаривать, отвлекать.

«Но важно, чтобы этот человек сам не паниковал. Выбирайте того, кто способен сохранять спокойствие», — отмечает эксперт.

Общение с врачом. Заранее познакомьтесь с тем, кто будет принимать роды. Задайте все вопросы, которые вас беспокоят и обсудите возможные сценарии. Чувство, что вас ждет знакомый человек, которому вы доверяете, бесценно.

Групповая поддержка. Курсы для беременных — это общение с такими же женщинами, которые испытывают те же страхи. Вы увидите, что вы не одна и услышите, как справляются другие. Иногда достаточно проговорить свой страх вслух, чтобы уменьшить его.