Спокойствие, только спокойствие: как справиться со страхом перед родами
Вот вы и подошли к финишной черте. До родов остались считанные недели, внутри все сжимается то ли от скорой встречи с маленьким человечком, то ли от страха перед тем, что воспроизвести его придется вам...
Вы перечитываете чужие истории в интернете, просыпаетесь среди ночи от тревоги, ловите себя на желании, чтобы этот день никогда не наступил. Только он непременно наступит и только вам решать, как вы его встретите. Разбираемся вместе с перинатальным психологом и врачом ЛФК Кристиной Лапиной, как справиться со страхом перед родами.
«Страх перед родами — естественная реакция психики на неизвестность, боль и потерю контроля. Но есть разница между нормальным беспокойством, которое мобилизует и заставляет готовиться, и парализующим ужасом, который отравляет последние месяцы беременности. Первое в каком-то смысле полезно. Второе требует внимания», — говорит Кристина.
Почему нам страшно: главные источники тревоги
Страх редко приходит один. Обычно это клубок из нескольких переживаний, и чем лучше вы понимаете, из чего он состоит, тем проще с ним работать.
Боль. Это самый очевидный страх. Да, роды — это больно. Но природа не оставила вас без защиты.
«Во-первых, организм вырабатывает собственные обезболивающие — эндорфины, которые особенно активно работают во время схваток. Во-вторых, современная медицина предлагает множество способов облегчить боль: от дыхательных техник до эпидуральной анестезии. В-третьих, боль имеет цель и конечную точку. Она не бессмысленна и не бесконечна», — комментирует эксперт.
Неизвестность. Если вы рожаете впервые, вы просто не знаете, что вас ждет. Как начинаются схватки? Когда ехать в роддом? Как понять, что все идет нормально?
«Этот страх снимается только одним способом — информацией. Чем лучше вы представляете процесс, тем меньше места остается для фантазий, которые обычно страшнее реальности», — говорит психолог.
Потеря контроля. В роддоме многое решают врачи. Вы не управляете скоростью схваток, не можете точно предсказать, сколько все продлится, и иногда не можете выбирать методы обезболивания.
«Для женщин, привыкших все контролировать, это особенно тяжело. Но здесь работает простая мысль: вы не контролируете процесс, но вы контролируете свою реакцию на него. Дыхание, позы, расслабление — это то, что остается в ваших руках», — отмечает Кристина.
Страх за ребенка. Самое сильное переживание: вдруг с малышом что-то случится. Этот страх подогревается историями о неудачных родах, которые мы слышим от подруг или читаем в интернете.
«При современном уровне медицины подавляющее большинство родов заканчиваются благополучно. Тут помогает только доверие к врачам и понимание, что вы делаете все, что в ваших силах», — говорит эксперт.
Страх собственной несостоятельности. А вдруг я не справлюсь? Вдруг буду кричать, паниковать, вести себя неадекватно? Вдруг после родов не смогу быть хорошей мамой? Этот страх особенно силен у перфекционисток. Только никто не ждет от вас героизма. Роды — это не экзамен. Вам не нужно быть идеальной. Вы справитесь ровно настолько, насколько сможете, и этого достаточно.
Когда страх становится проблемой
Нормальная тревога не мешает жить. Вы боитесь, но все равно идете на курсы, собираете сумку, едете в роддом. Вы можете отвлечься, заснуть, порадоваться чему-то другому. Страх приходит волнами и уходит.
«Беспокоиться нужно, когда проявляется токофобия. Это патологическое состояние, когда страх не отпускает. Вы не можете спать, есть, думать ни о чем другом. Вы всерьез рассматриваете кесарево сечение только чтобы избежать естественных родов. Вы просыпаетесь в холодном поту от кошмаров. Иногда страх становится настолько сильным, что женщина готова прервать беременность, даже если хочет ребенка», — предупреждает психолог.
Токофобия встречается примерно у каждой пятой женщины. Чаще всего она развивается у тех, кто пережил психологическую травму: физическое насилие, предыдущие тяжелые роды, потерю ребенка. Или у тех, кто страдает депрессией, тревожным расстройством или имеет высокий уровень невротизма. Если вы узнали себя в этом описании, вам нужна помощь специалиста. Обычно обращаются к перинатальному психологу или психотерапевту.
Как подготовиться к родам
Информация: знание уменьшает страх
Неизвестность пугает больше всего. Поэтому первое, что нужно сделать, — узнать, как проходят роды. Не по форумам, а из надежных источников: курсов для беременных, книг, написанных акушерами и психологами, лекций перинатальных психологов.
«Обязательно нужно изучить этапы родов, признаки начала родов, способы обезболивания, возможные вмешательства в процесс. В идеале записаться на курсы, где вам дадут и информацию, и дадут попрактиковаться: подышать, принять позы, освоить приемы самопомощи», — советует психолог.
Тело: физическая подготовка снижает боль
Если ваше тело будет подготовлено к родам, вы будете меньше переживать. Подготовка включает в себя несколько методов.
- Дыхание. Правильное дыхание во время схваток — самый мощный инструмент обезболивания, который всегда с вами. Медленный вдох носом, долгий выдох ртом, дышать нужно животом, а не грудью. Эти навыки нужно тренировать заранее, чтобы на схватках они стали автоматическими.
- Позы. Вертикальное положение, опора на спинку кровати или фитбол, поза на корточках, поза на четвереньках. Многие женщины интуитивно принимают эти позы, потому что они способны облегчить боль. Но все-таки стоит заранее их попрактиковать.
- Расслабление. Между схватками важно отдыхать. Полное расслабление мышц лица, плеч, челюсти. Можно повизуализировать, представить, как с каждым выдохом уходит напряжение. Партнер может помогать словесными подсказками и прикосновениями.
- Движение. Ходьба во время схваток ускоряет раскрытие матки и отвлекает от боли. Если нет сил ходить, можно стоять, раскачиваться, сидеть на фитболе. Лежать на спине — самая неудобная поза, она усиливает боль и замедляет процесс.
Поддержка: вы не одна
Страх родов в одиночестве разрастается. Когда есть кто-то, кто разделяет его с вами, становится легче. Тут можно попробовать несколько способов.
Партнерские роды. Присутствие мужа, мамы, подруги или профессиональной доулы снижает тревогу и уменьшает потребность в обезболивании. Партнер может напоминать о дыхании, делать массаж поясницы, держать за руку, разговаривать, отвлекать.
«Но важно, чтобы этот человек сам не паниковал. Выбирайте того, кто способен сохранять спокойствие», — отмечает эксперт.
Общение с врачом. Заранее познакомьтесь с тем, кто будет принимать роды. Задайте все вопросы, которые вас беспокоят и обсудите возможные сценарии. Чувство, что вас ждет знакомый человек, которому вы доверяете, бесценно.
Групповая поддержка. Курсы для беременных — это общение с такими же женщинами, которые испытывают те же страхи. Вы увидите, что вы не одна и услышите, как справляются другие. Иногда достаточно проговорить свой страх вслух, чтобы уменьшить его.