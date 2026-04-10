Названы заметные признаки обреченных отношений

Женщины и мужчины, состоящие в долгом браке, назвали заметные со стороны признаки обреченных отношений. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

© Lenta.ru

По словам многих пользователей, часто уставшие друг от друга пары перестают смеяться вместе.

«Небольшие шутки и игривое поддразнивание — то, что скрепляет долгосрочные отношения. Исчезновение этого — предупреждающий знак», — Wooden-Luck1865, пользователь Reddit.

Другие назвали тревожным сигналом отсутствие поддержки интересов одного партнера другим.

«Самая большая проблема, когда кто-то говорит: "Я не могу заняться этим безобидным хобби, мой партнер сойдет с ума". Считаю, одна из самых важных вещей в отношениях — уважение увлечений супруга, даже если вам это не нравится», — TheEntropicMan, пользователь Reddit.

Многие люди считают главным красным флагом обреченных отношений презрение друг к другу.

«Отношения могут прекрасно сохраняться при наличии гнева. Иногда гнев даже может быть полезен. Но никакие отношения не выдержат презрения», — eskimospy212, пользователь Reddit.

