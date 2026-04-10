Что такое адвайта и как она помогает спокойнее жить

Адвайта — слово, которое все чаще звучит в разговорах о необходимости обретения внутренней тишины, осознанности и поиске опоры. Это не философия в привычном смысле, не религия с набором правил и не практика, которую можно освоить за трехдневный курс.

Скорее, это взгляд, в котором исчезает привычное разделение на «я» и «мир». И, возможно, именно поэтому к учению адвайты так тянет в эпоху перегруженности смыслами, стрессами, когда моральные устои трещат по всем швам — и не понять, где искать точку опоры. Психолог Радмила Бакирова рассказала, в чем тут фишка.

Адвайта как отсутствие разделения

Само слово переводится с санскрита как «не-двойственность». В этом подходе нет жесткой границы между наблюдателем и тем, что он наблюдает. Нет отдельного уникального «я», которое живет в мире — есть единое переживаниет.

«Это звучит абстрактно, но на практике ощущается очень просто: как момент, когда исчезает внутреннее напряжение между одним и другим, и остается только присутствие. Да, когда все вокруг учат, что очень круто быть уникальной снежинкой, звучит немного странно. Но если попробовать хотя бы раз проникнуться, можно много узнать о мире и себе», — утверждает эксперт.

Это не система, а узнавание

Адвайта не предлагает духовный путь в привычном смысле. Здесь не нужно становиться «лучшей версией себя», накапливать знания или дисциплинировать ум. Речь скорее о том, чтобы увидеть то, что уже есть — до усилия, до попытки что-то изменить. Поэтому многие описывают это не как обучение, а как узнавание: будто что-то знакомое с пеленок наконец становится ясным.

Почему это откликается сейчас

Современная жизнь перегружена задачами, ролями и бесконечными улучшениями себя в погоне за успешным успехом. Адвайта, наоборот, не требует ничего добавлять.

«Она как будто снимает слой за слоем — ожидания, напряжение, необходимость постоянно держать контроль и носить маску, социальную или эмоциональную. В этом есть редкое ощущение простоты, которого не хватает в мире, где все нужно оптимизировать», — подчеркивает психолог.

Опасность неправильного понимания

Снаружи адвайта иногда выглядит как отказ от действий или ответственности. Если все вроде бы едино, не может быть ни ошибок, ни выигрышей — и можно решить, что ничего делать не нужно. Но это сильное упрощение и искажение. На практике речь не об отказе от жизни, а об отсутствии внутреннего сопротивления ей — действия сами по себе остаются, но в них меньше напряжения и больше ясности.

Как практиковать адвайту

В обычной жизни — это не отдельное занятие, а сдвиг внимания: в любой момент замечать не столько мысли и реакции, сколько само присутствие, в котором они возникают. Когда появляется эмоция, импульс или напряжение, не пытаться сразу исправить или объяснить, а увидеть это как явление, которое просто происходит — и проходит. Возвращаться к ощущению «здесь и сейчас»: к дыханию, телу, звукам, без попытки их контролировать. Постепенно возникает опыт, что нет жесткого центра, который всем управляет, а есть поток переживания, в котором меньше борьбы и больше ясности.