Психолог ответил, что говорит о человеке излишняя сексуализация

Таким образом психика часто защищает «эго от отвержения».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Есть такой сопротивленческий приём, как сексуализация. Все видели людей, возможно, в социальных сетях или в своём окружении, которые излишне сексуализированы. Они так одеваются, они так себя ведут, они только про это говорят, у них только про это шуточки, у них весь мир крутится вокруг этой темы. За этим стоит обычно тяжелейший комплекс неполноценности, чем ярче человек проявляет свою сексуальную сторону. Если вы за собой замечаете, что вам захотелось излишне сексуализироваться, при этом это не связано с поиском знакомств, то это защитный механизм. Вы защищаете своё эго от того, чтобы вас не отвергли. По причине вашей внешности или внутренности. Потому что внутри сидит маленький человечек, который чувствует себя абсолютным ничтожеством, как бы красиво он ни выглядел».

Ранее психолог назвала способы расширения личной зоны комфорта. Для этого стоит попробовать что-то новое в еде или искусстве.