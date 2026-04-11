Как «комнаты ярости» вредят психике

Комнаты ярости вновь набирают популярность. По всему миру люди арендуют помещения с хорошей звукоизоляцией, надевают защитные костюмы, берут в руки биты, топоры или кувалды и в течение нескольких часов разбивают телевизоры, компьютеры, бытовую технику и даже машины. Считается, что это быстрый способ эмоциональной разрядки, который помогает в борьбе со стрессом. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Ильи Ахмедова, полезен ли такой способ справиться с напряжением и кому он может навредить.

Как рассказал эксперт, комнаты ярости — это форма контролируемого выражения злости, но их эффект не такой однозначный, как кажется.

«Идея "выплеснуть агрессию — и станет легче" частично связана с концепцией катарсиса. Однако современные исследования показывают: простое разряжение злости через разрушение не всегда снижает агрессию, а иногда даже закрепляет привычку реагировать именно так. Краткосрочно человек действительно может почувствовать облегчение за счет физической разрядки и снижения напряжения, особенно если он долго подавлял эмоции, но долгосрочный эффект зависит от того, что происходит дальше — осмысление эмоций или повторение поведения», — объяснил Ахмедов.

По его мнению, у части людей может формироваться или усиливаться паттерн «злюсь — нужно разрушать», снижаться контроль импульсов.

«А у людей с высокой импульсивностью, склонностью к агрессии, с зависимостями или с трудностями самоконтроля это может закреплять деструктивное поведение, — предупредил психолог. — Также это не подходит людям в остром эмоциональном состоянии, когда есть риск потерять контроль».

Отдельно важно отметить, что для людей с травматическим опытом или подавленной злостью такой формат без последующей психологической проработки может не дать устойчивого эффекта или даже усилить внутреннее напряжение, предостерег собеседник «ВМ».

Психолог подчеркнул: польза возможна, но как разовый безопасный опыт контакта с подавленной злостью, особенно для людей, которые привыкли все держать в себе, плохо распознают свои эмоции или боятся выражать их.

«Это может сработать как способ телесной разрядки для тех, у кого накопился стресс. Но это не является лечением и не учит экологичным способам регуляции эмоций, — заверил специалист. — Такие комнаты могут быть временным способом разрядки, но не заменяют навыков эмоциональной регуляции».

Однако нельзя выделить «идеальную» группу людей по конкретной профессии или полу, кому подойдет такая разрядка.

«Это не универсальный инструмент, хотя чаще субъективную пользу отмечают люди с высоким уровнем подавления эмоций и хроническим стрессом», — сообщил Ахмедов.

Более устойчивый эффект дают методы, где человек учится распознавать, выражать и перерабатывать злость без разрушения, например, через разговор, телесные практики или психотерапию, добавил специалист.

