Психолог предупредил о негативной стороне защитных механизмов

Они функционируют бессознательно, поэтому в случае их преобладания есть риск утратить связь с реальностью.

© globallookpress

Кроме того, непрожитые эмоции могут перерасти в психосоматические заболевания. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Все защиты проявляются бессознательно и живут в бессознательном. То есть задействуется автономная нервная деятельность, сознанию это не подчиняется. Негативная сторона любых психологических защит в том, что если их становится очень много и они становятся очень жёсткими, то человек теряет связь с объективной реальностью. Человек заходит в это укрытие, когда ему тяжело прожить какое-то переживание. Когда мы стрессуем или перенапрягаемся, наши психологические защиты работают наиболее активно. Защиты снижают осознанное проживание эмоций, поэтому, когда их слишком много, то человек вынужден разрывать контакт с эмоциональной сферой, а все непрожитые эмоции превращаются в болезни. Они остаются где-то в теле, и начинают развиваться психосоматические реакции».

