Шесть способов перестать зацикливаться на том, что о тебе думают другие

В эпоху «гипервидимости» у нас есть доступ к малейшим деталям жизни совершенно незнакомых нам людей, а у них — к нашей. Селфи, отдых за границей, #foodpic, успехи в карьере... Социальные сети стали настоящей витриной повседневной жизни, что не обходится без последствий для нашего психического здоровья, потому что чем больше мы делимся, тем больше «себя» мы предлагаем для оценки окружающих. К сожалению, интернет-платформы слишком часто становятся «залом суда», а малейшие «нестандартные» детали становятся причиной шквала критики, иногда жестокой. Но если мы не можем заставить других замолчать, есть несколько простых советов, которые могут помочь защитить себя от чужого мнения, иногда очень токсичного.

© Freepik

6 советов, как перестать зацикливаться на том, что о нас думают другие

1. Поймите, что никто не думает о нас больше, чем мы сами. Мы не должны забывать, что являемся центром только нашего собственного мира. Поэтому человек всегда склонен переоценивать важность того, что с ним происходит. Если взять более широко, то каждый человек зациклен на своих повседневных хлопотах, уделяя лишь небольшой интерес заботам других. Поэтому нет смысла сдерживать себя, чтобы угодить другим, потому что они все равно уделят этому слишком мало внимания.

2. Не пытайтесь угадать, что о вас думает кто-то другой. Здесь идея в том, чтобы противодействовать навязчивому любопытству мозга, заставляя его не переоценивать мысли других. Лучше посвятить эту энергию, например, позитивным разговорам с самим собой.

3. Развивайте рациональное мышление. Чьи-то действия или слова заставляют нас задумываться о том, что эти люди думают о нас. Это может утомлять... В таких случаях попробуйте составить мысленный список:

конкретизировать ситуацию: «Мой коллега сухо ответил мне»;

понять, почему вы думаете, что такое поведение говорит о его негативном отношении к вам: «Есть ли у меня объективные причины воспринимать его поведение как негативное?»;

рационально проанализировать ситуацию, ища мотивы, которые могли бы объяснить проблему: «Может быть, она просто была в стрессе, устала?».

Так суждение потеряет свою силу, что позволит легче преодолеть его.

4. Отвлекитесь. Умственная или физическая активность могут оказаться довольно спасительными, чтобы отвлечь мозг и не подвергаться навязчивым мыслям о чужом мнении. Пробежка, тренировка, уборка, кино, мастер-класс по рисованию... Любые занятия хороши, чтобы снять стресс и позволить критике исчезнуть из вашей головы.

5. Спросите прямо. Общение, несомненно, остается важным ключом к решению многих недомолвок. Если в отношениях с человеком возникает дискомфорт или появляются какие-либо сомнения, проще всего напрямую спросить его. Нет ничего лучше, чем честность, особенно если человек нам близок... Ответ, как положительный, так и отрицательный, в конечном итоге позволит перевернуть страницу и двигаться дальше.

6. Примите тот факт, что вы не можете угодить всем. Это, безусловно, самый важный совет. Не зря же говорят: «На вкус и цвет товарищей нет». Держа эту мысль в голове, лучшим вариантом остается только жить легко, не задавая вопросов. Быть собой никогда не будет стоить столько энергии, сколько пытаться угодить большинству.