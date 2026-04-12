Совфед: приставы не имеют права списывать алименты за долги

Судебные приставы не имеют права взыскивать задолженности из денег, полученных в качестве алиментов. Чтобы защитить такие платежи, их нужно правильно маркировать, рассказал сенатор Айрат Гибатдинов.

По закону приставы не могут трогать деньги, которые перечисляются на алименты или на содержание детей в период розыска родителей. Но на практике бывают ошибки — списания происходят, потому что платежи никак не отмечены и приставы не видят их назначения.

Сенатор пояснил, что тот, кто платит алименты, обязан чётко указывать это в назначении перевода. Если списание всё же случилось, получателю нужно написать приставу заявление с требованием вернуть деньги.

В заявлении надо указать, на каком основании выплачиваются алименты, номер счёта, сумму списания и период, за который деньги взыскали. Если всё сделать правильно, деньги вернут. Главное — вовремя заметить ошибку и обратиться к приставу.