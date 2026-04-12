Эксперт дал совет, как побороть застенчивость на работе

Сооснователь и коммерческий директор компании «Айдолаб» Артём Ступак дал совет в рубрике «Теперь вы знаете», как побороть застенчивость на работе. Он подчеркнул, что те, кто умеет обаять в общении, вызывают доверие у окружающих. Выраженные лидерские качества всегда помогают карьерному росту.

«Учитесь разделять факты и эмоции в суждениях о себе. Начните обращать внимание на свой внутренний голос и мысли о себе, когда происходит какая-то неудачная ситуация. Тренируйтесь замечать, где вы фиксируете свои решения и действия, а где осуждаете себя, то есть даете себе эмоциональную оценку», — посоветовал эксперт.

Важно принимать и сильные, и слабые стороны как в личной, так и в профессиональной сфере. И не пытаться быть как все или соответствовать чьим-то ожиданиям.