Психолог рассказал, как пережить горе и трудные времена

Как вернуть вкус к жизни, когда вокруг непростые времена? Как пережить травмы, болезни или потерю работы? Что делать с горем потери близкого человека? На эти вопросы "РГ" отвечает психотерапевт и основатель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.

Он начинает издалека и просит обратить внимание на тот непростой период, когда пандемия выбила людей из привычного ритма жизни. Все еще помнят, какой испытали шок, когда оказались запертыми в своих домах, лишенными возможности сходить в театр, погулять в лесу или посидеть в кафе.

"В это время лучше всего себя чувствовали те, кто смог адаптироваться к новым условиям. Некоторые нашли радость в освоении новых профессий, другие стали уделять больше внимания общению с близкими, играм с детьми и их воспитанию. Многие начали заниматься спортом и открыли для себя новые виды физической активности", - напоминает психотерапевт и предлагает опыт гибкого приспособления к изменяющимся условиям жизни перенести на любые новые вызовы и ситуации.

Он объясняет, что в сложные времена мы сталкиваемся с дискомфортом от ограничений своих желаний: не можем отправиться в путешествие или купить понравившуюся вещь. Но организовать свою жизнь так, чтобы она была осмысленной и радостной, нам под силу! Это значит, что нужно искать доступные именно в данный момент формы активности. Они помогут осуществить наши мечты даже в условиях ограничений.

"Каждый кризис нужно воспринимать как возможность для развития. Да, что-то становится недоступным, и мы зачастую тяжело переживаем утраты. Прекращайте жалеть себя и выходите из роли жертвы. Напоминайте себе о своих достижениях, которые вы уже совершили, несмотря на трудности", - просит психолог.

По его словам, время кризиса нужно для освоения новой сферы деятельности, получения дополнительных навыков и расширения круга общения, что принесет новые идеи и поддержку.

"Мы можем переживать травмы и горе от утрат - будь то потеря близкого человека, болезни или потеря работы - но не следует сосредотачиваться на потерях. Жизнь продолжается, и наша задача - адаптироваться к новой ситуации и научиться быть счастливыми в текущих обстоятельствах, дарить любовь и радость окружающим нас людям", - убежден психолог.

Он напоминает:

"Возлюби ближнего своего". "Именно в этом человек реализуется в полной мере. Важно помнить, что счастье доступно нам не только в благоприятные моменты, а именно сейчас, когда мы открыты к общению с близкими и учимся видеть лучшее в людях вокруг нас", - размышляет Сергей Мартынов.

А для человека, который увлечен своей работой, любое время будет насыщено смыслом и творческой энергией. Важно окружать себя теми вещами, которые приносят счастье. Что же это? Доступные и простые радости.

Советы Сергея Мартынова: