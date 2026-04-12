Почему проблемы с интернетом вызывают тревожность и как ее победить

Частые перебои с интернетом вызывают у миллениалов и зумеров тревожность и усиливают зависимость от связи. Однако подобные «цифровые паузы» полезны в краткосрочной перспективе, когда нужно снизить информационную перегрузку и переключиться на офлайн-жизнь. Об этом рассказала кандидат психологических наук Татьяна Арсеньева. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Ильи Ахмедова, как снизить тревогу из-за перебоев с интернетом и нужно ли делать цифровые паузы в течение дня.

Как рассказал эксперт, тревога из-за перебоев с сетью — это нормальная реакция на потерю привычного канала контроля и связи с миром.

Для многих телефон — это и общение, и работа, и способ быстро снизить стресс, поэтому внезапное «отключение» воспринимается мозгом как неопределенность и даже угроза, — говорит он.

Психолог объяснил, что важно не бороться с тревогой напрямую, а снижать зависимость от постоянной доступности.

Помогает простая логика: вернуть себе ощущение контроля вне сети. Например, заранее иметь «план Б»: чем заняться без интернета (книга, задачи, прогулка), сохранять важную информацию офлайн, не держать все дела только в телефоне, — сказал он.

Также специалист отметил, что в моменте полезно переключение на тело — на дыхание, движение, простые действия, чтобы «заземлиться», потому что тревога усиливается, когда внимание полностью уходит в мысли «я отрезан и ничего не могу сделать».

По его мнению, важно учиться правильно делать цифровые паузы: не резко «обрывать» себя на весь день, а вводить их постепенно и предсказуемо.

Лучше начинать с коротких промежутков по 20–60 минут без телефона, затем постепенно их увеличивать. Нужно заранее решить, когда именно вы недоступны, чтобы мозг не воспринимал это как потерю контроля, например: «я без связи с 19:00 до 20:00, — сказал собеседник «ВМ».

Помимо этого, хорошо работают «чистые зоны», например, без телефона во время еды, перед сном, на прогулке, считает эксперт.

Ключевой момент — пауза должна быть осознанной и запланированной, а не вынужденной, — добавил он.

Психолог подчеркнул, что цифровые паузы полезны, потому что они:

снижают перегрузку вниманием и информацией;

уменьшают уровень фоновой тревожности;

улучшают концентрацию и память;

помогают восстановить ощущение «я управляю своим временем»;

повышают чувствительность к реальной жизни (общение, отдых).

Но эффект появляется не сразу. В начале может быть даже усиление тревоги — это нормальный этап «отвыкания». Тревога при перебоях — это скорее показатель сформированной привычки к постоянной связи. Задача не в том, чтобы полностью отказаться от интернета, а в том, чтобы сделать контакт с ним управляемым, тогда даже вынужденные отключения будут переноситься гораздо спокойнее, — заключил Ахмедов.

