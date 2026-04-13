55-летняя женщина нашла молодого бойфренда и снова ощутила себя сексуальной

55-летняя американка Кимберли завязала роман с молодым человеком по имени Джевор из Ямайки, который оказался младше нее на 26 лет. Особенности их отношений она раскрыла для YouTube-канала Love Don’t Judge.

Хоть Кимберли часто называют бабушкой, она уверена, что может посоревноваться с молодыми девушками. Женщина заявила, что умеет «отрываться по полной». Так, она даже научилась танцевать тверк ради 29-летнего бойфренда.

Кимберли призналась, что Джевор позволяет ей снова чувствовать себя молодой. С ним она смогла ощутить себя сексуальной королевой.

«Она красивая. Она позитивная. У нее есть внутренний стержень и задор. Она вдохновляет меня», — рассказал о возлюбленной Джевор.

Из-за большой разницы в возрасте пара постоянно сталкивается с общественным осуждением. Джевор заявил, что это лишь укрепляет их отношения. Кимберли добавила, что мужчину часто обвиняют в корысти: якобы он хочет с помощью нее получить гражданство США. Женщина уверяет, что это не так. Джевор не хочет переезжать в США, их мечта — вместе жить на Ямайке.

Кимберли познакомилась с Джевором в TikTok. Когда мужчина написал ей, она приняла это за шутку, долго сомневалась в его намерениях. Но в конце концов поверила ему и вскоре прилетела к нему в гости. С тех пор, с августа 2025 года, она видится с ним ежемесячно.

Ранее сообщалось, что житель Малайзии женился на женщине с пятью детьми на 23 года старше него. Мужчина рассказал, что ее часто принимают за его мать, однако он не обижается и не устает объяснять, что она его жена.