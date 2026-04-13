Психолог заявил, что женщинам требуется больше отдыха, чем мужчинам

Исследователи считают, что весенней хандры не существует. По их словам, люди просто надумывают усталость. Однако причинами апатии и беспричинной тоски могут быть не только мнительность и нервы, но и внутренние проблемы, уверены эксперты.

«Существует так называемая "эндокринная" депрессия, которая развивается как вторичное следствие гормональных нарушений: недостаточности щитовидной железы, дисфункции надпочечников или половых желез. Гормоны, которые они выделяют, могут усиливать или ослаблять действие нейромедиаторов, в первую очередь серотонина и дофамин», — пояснила в беседе с KP.RU доктор медицинских наук, профессор Пермского политеха Лариса Волкова.

Так, недостаток гормонов щитовидной железы замедляет все процессы, что приводит к вялости и апатии, а их избыток — перевозбуждает нервную систему, вызывает тревогу и раздражительность.

Не только на нервную, но и на эндокринную систему оказывают влияние сразу несколько факторов, говорят эксперты. Во-первых, это нехватка витамина D, а также йода, селена, железа и витаминов группы B. Во-вторых, повышенная нагрузка из-за увеличения светового дня весной и повышения температуры воздуха, требующая от организма перестройки обменных процессов. Еще один фактор — это уже имеющиеся хронические заболевания, которые обостряют симптомы.

К основным признакам гормонального сбоя относятся упадок сил, подавленное настроение и вялость. Однако эти симптомы могут сопровождать самые разные состояния, поэтому специалист, вероятно, назначит стандартный набор анализов. Если же анализы в норме, но усталость никуда не ушла, то эндокринолог назначает комплексную диагностику, сказала Волкова.

«Специалист обычно назначает более широкое обследование: кроме анализа крови на уровень сахара и ТТГ, дополнительно на другие гормоны (в том числе надпочечников, половых желез), которые показывают, есть ли дисфункция желез. Также может потребоваться УЗИ, а в сложных случаях — компьютерная томография или рентген», — уточнила собеседница издания.

Если и эти анализы показывают проблемы, то назначается заместительная терапия.

При этом, как отметила клинический психолог, терапевт, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова, женщины устают больше мужчин. Даже будучи младенцами, девочки спят дольше мальчиков. Следовательно, отдыхать им нужно активнее.

«Физиологически женщины устроены иначе, чем мужчины: менструальные циклы, беременность, роды, кормление грудью, менопауза требуют значимых энергозатрат, что влияет на гормональный баланс, иммунную систему, обмен веществ», — объяснила эксперт.

В восстановлении помогает не только качественный сон, но также дыхательные практики для спокойствия, хобби и полноценный отдых.

Махова добавила, что стоит насторожиться, если отдых и сон не помогают, а вместе с ними остаются усталость, бессонница, головные боли, потеря интереса к любимым занятиям, чувство подавленности и безнадежности, трудности с концентрацией внимания, ухудшение памяти, ломкость ногтей, выпадение волос, одышка и ощущение нехватки воздуха.