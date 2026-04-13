Названы скрытые причины снижения либидо у молодежи

Люди от 18 до 45 лет теряют интерес к близости не просто так. Врач объяснила, что либидо напрямую связано с общим состоянием организма.

Либидо — это не просто стремление к физической близости. По сути, это индикатор жизненного тонуса, мотивации и того, как в целом чувствует себя организм. Если человеку не хочется ни близости, ни общения, ни работы, ни чего-то нового — это уже может говорить о нарушении внутреннего равновесия. Об этом РИАМО рассказала врач Вера Сережина.

Снижение либидо давно уже не считается проблемой только людей в возрасте. Все чаще на отсутствие желания и потерю интереса к интимной жизни жалуются молодые мужчины и женщины от 18 до 45 лет.

Стресс и «дофаминовая гонка»

«Одна из главных причин — хронический стресс и недосып. При дефиците сна повышается уровень кортизола, снижается мелатонин, а у мужчин на этом фоне уменьшается синтез тестостерона. Постоянное переутомление, работа в режиме многозадачности, курение и алкоголь усиливают этот эффект», — пояснила врач.

Отдельно специалист выделила так называемую "дофаминовую гонку". Смартфоны, соцсети, короткие ролики и бесконечный скроллинг приучают мозг получать удовольствие мгновенно. Из-за этого дофаминовые рецепторы становятся менее чувствительными, и чтобы почувствовать радость, человеку нужно все больше стимулов. В итоге обычная близость уже не вызывает тех эмоций, что раньше. На этом фоне снижаются мотивация и интерес к жизни, появляется апатия.

Гормоны и питание

На уровень либидо сильно влияет и гормональный фон. Значение имеют не только тестостерон, но и эстрогены, прогестерон, а также гормоны щитовидной железы. Любой дисбаланс отражается на настроении, запасе энергии, фертильности и общем качестве жизни. У мужчин снижение тестостерона может приводить к упадку сил и эректильной дисфункции. У женщин гормональные колебания нередко вызывают сбои менструального цикла, перепады настроения, проблемы со сном и снижение интереса к интимной жизни.

Не менее важно и питание. Для выработки половых гормонов организму нужен холестерин, а также витамины D, A, E и такие микроэлементы, как цинк, магний и железо. Длительные строгие диеты с сильным ограничением жиров, как и питание с преобладанием фастфуда и трансжиров, тоже могут стать причиной снижения либидо.

По словам врача, либидо — это отражение общего состояния организма. И восстанавливать его стоит через нормальный сон, снижение уровня стресса, корректировку питания и приведение в порядок гормонального баланса. Если ослабление влечения сохраняется долго, лучше обратиться к эндокринологу.