Перечислены причины синдрома отложенной жизни

Синдром отложенной жизни — психологическое нарушение, при котором человек считает нынешнее положение временным и неполноценным и ждет лучшего момента для осуществления задуманного. Почему возникает психологическое нарушение, рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс.

«Я думаю, что люди откладывают какие-то значимые для себя события на потом, потому что они боятся, что если они все-таки это сделают и что-то получат, им не будет так хорошо, как они бы того хотели, они не будут настолько же счастливы, как в своих фантазиях. Поэтому они и придумывают разные отговорки: "Сначала надо, чтобы произошло это и это, и потом-то я уже точно всего добьюсь"», — отметил специалист.

По словам Хорса, люди с синдромом отложенной жизни существуют с установкой, что за хорошее всегда придется платить. Помимо этого, на нарушение могут также влиять биохимические процессы в головном мозге, передает Общественная служба новостей.

Хорс объяснил, что гормон дофамин вырабатывается не только при достижении целей, но и когда человек просто фантазирует о чем-то. Люди с синдромом, пребывая в своих мечтах и фантазиях, уже получили дозу удовольствия. Действовать дальше они просто не видят смысла.

Для избавления от синдрома отложенной жизни, специалист порекомендовал постепенно отказываться от негативного мышления и переключать свое внимание на реальные вещи.

Часто психологические проблемы возникают из-за выгорания.