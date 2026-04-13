Психолог предостерег от использования примитивных аффирмаций

Такие внушения могут искажать реальность и не приведут к счастью.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Самооценка должна быть стабильно адекватна, чтобы человек понимал свои сильные стороны и принимал свои ограничения и плохости. Внушать себе, что ты идеальный, прекрасный, лучший на свете, как это некоторые, примитивизируя психоанализ, делают в аффирмациях: "Я самая обаятельная и привлекательная. Весь мир подчиняется только мне", не стоит. Во всех этих фразах заложено искажённое восприятие мира, эта аффирмация, которая никогда не сделает вас счастливым и не приведёт к уверенности, достижению целей и так далее. Потому что там есть такие конструкции, которые нервная деятельность будет воспринимать как команды, пытаться их исполнять, а это невозможно. Ценность и значимость формируется из адекватного восприятия себя».

Ранее Соловьёва рассказала о негативной стороне защитных механизмов. Они функционируют бессознательно, поэтому в случае их преобладания есть риск утратить связь с реальностью.