Педагоги отметили рост неврозов у взрослых

Они «раздувают» эту проблему, что негативно сказывается на подростках.

При поддержке со стороны родителей школьники могут «смириться» с экзаменом и не переживать из-за «будущей социализации». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.

«Это очень хорошая симптомизация взрослого невроза по поводу ЕГЭ и так далее. Потому что дети в принципе могут с этим смириться, если их поддержат взрослые в том, что это не так страшно. Если во взрослом сообществе невротизация растёт, а она растёт, а ещё, если некоторые чиновники искусственно раздувают эту невротизацию, чтобы по своим показателям отчитаться, то вот это уже неприятность, потому что детям передаётся невротизация взрослых больше. И невротизация взрослых влияет на ребёнка больше, чем его внутренняя невротизация, потому что подростковый период — другие, более сущностные, более ценные вещи для ребёнка важны: отношения со сверстниками, романтика и так далее. А вот будущая социализация не так актуальна для ребёнка».

Ранее «Газета.Ru» писала, что выпускники школ вместо продолжения обучения в старших классах и поступления в вузы стали выбирать учёбу в колледжах и техникумах. Устойчивый рост интереса к среднему профессиональному образованию наблюдается по всей стране. Так, например, в прошлом году в учреждения СПО поступили около 1 млн 300 тысяч человек — это 63% девятиклассников. Для сравнения, в 2018-м этот показатель составлял 48%.