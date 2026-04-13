Как вернуть романтику в долгие отношения

«Мы рядом, но не вместе» — эта неприятная мысль порой возникает даже в самых устойчивых отношениях. Разговоры больше о быте, детях, даже о работе, но не о «нас».

В такие моменты легко испугаться и спутать «переход на новый этап отношений» с «угасанием чувств». Как не совершить эту ошибку и чем может помочь весна, рассказала психолог, психодраматист Светлана Воропаева.

Физиология отношений

Наши чувства, особенно любовные, тесно связаны с телом и, как ни удивительно, могут пробуждаться без нашего сознательного участия. Чтобы понять это, обратимся к трудам американского антрополога и биолога Хелен Фишер, которая разделяет феномен любви на три составляющие: половое влечение, романтическая влюбленность и привязанность.

Обезличенная страсть

Половое влечение появляется под действием тестостерона и эстрогена, в данном случае отвечающие за либидо. Это эволюционный механизм, настроенный на сохранение рода.

«Чтобы чувствовать к кому-то влечение, совсем не обязательно любить этого человека, достаточно, чтобы ваше тело ощутило потенциальную биологическую совместимость. Половое влечение по своей природе обезличено», — рассказывает психолог.

Романтическая страсть

Объект любви появляется при романтической влюбленности. Более того, происходит четкая фокусировка на одном партнере. Этому способствуют дофамин, отвечающий за удовольствие и мотивацию, норадреналин — возбуждение и снижение серотонина, из-за чего нас одолевают навязчивые мысли «о нем, да, о нем»

«В отличие от полового влечения, позволяющего человечеству плодиться и размножаться, влюбленность помогает сосредоточиться на одном партнере. У этой стадии нет задачи длиться вечно, но есть важная функция помочь нам начать и продолжить отношения с конкретным человеком», — объясняет эксперт.

Привязанность

Привязанность обуславливается действиями окситоцина, порождающего ощущение безопасности и доверия, и вазопрессина, отвечающего за приятное ощущение «мы вместе». Привязанность нужна нам для того, чтобы не только быть сфокусированными на одном человеке, но и сохранять с ним отношения, ведь вместе воспитывать детей проще, чем врозь.

«Хорошо, когда все три составляющие любовных отношений связаны с одним партнером, но, увы, совершенно не обязательно. В этом случае природа о нас не позаботилась. И нужно самим прикладывать усилия, чтобы сохранять отношения в длительном периоде», — поясняет психолог.

На чем держатся длительные отношения

Вместо природы, о нас позаботился немецкий и американский мыслитель, психоаналитик Эрик Фромм. В своей книге «Искусство любить» он высказал важную идею, что настоящая любовь — это не пассивное чувство, которое с нами случается по воле гормонального всплеска, а наша деятельность.

«Первичная гормональная активность помогает нам вступить в отношения, задержаться там, а потом стать творцом совместной любви. Частичное охлаждение чувств не поломка в отношениях пары. Это естественный, в том числе физиологический процесс, чтобы начали рождаться зрелые, пусть более спокойные, но и более глубокие чувства», — рассказывает Светлана.

Весна в помощь любви!

Весна — идеальное время для налаживания отношений, когда природа снова помогает нам. В это время происходит естественный цикл обновления. Света становится больше, это влияет на нашу чувствительность, чувственность, количество энергии и желания быть активным.

Базовые элементы любовной практики

Эрик Фромм описывает любовь как процесс, который держится на четырех элементах: дисциплина, сосредоточенность, терпение, интерес.

Дисциплина

Дисциплина говорит нам о необходимости регулярно вкладываться в отношения: проявлять заботу и участие в жизни партнера, а не только по настроению. Психолог:

«Не стоит впадать и в крайность, когда вы что-то делаете в ущерб себе. Это скорее про регулярность общения и действий, направленных на поддержание отношений. Проведите ревизию своих привычных действий, поддерживающих ваш контакт с партнером. Основывайтесь на принципе необходимости и достаточности. Отловите автоматизмы и присвойте себе ценность регулярных вложений в общие чувства. Это даст вам больше энергии для продолжения процесса».

Сосредоточенность

Сосредоточенность говорит нам о важности умения быть с партнером в контакте. Не между делами, не потом, а выделять время и быть в моменте. Как давно вы были вместе по-настоящему? Слушали любимого, замечали, чувствовали, обсуждали что-то важное для двоих. Достаточно ли вы проводите вместе времени? Если нет, то как это скорректировать?

Терпение

Терпение — важное умение в любом деле, особенно в любви. За любыми победами и достижениями стоят неудачи, совместная жизнь невозможна без кризисов. Они точки роста как близости, так и доверия. Психолог советует сделать письменную практику, отвечая на вопрос: что вы смогли пережить вместе и как это сплотило вашу пару? Это даст вам прочный фундамент из уверенности, что и с будущими трудностями «мы» справимся.

Интерес

Привычка обесценивает хорошее, а вместе с тем убивает отношения. Предыдущие практики были подготовительным этапом для возобновления интереса. Они нужны, чтобы напомнить о ценности отношений, дальше предстоит действовать. Если ждать именно новую искру — можно потерять текущую теплоту.